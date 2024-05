Familiares de vítimas de tiroteio processam a Meta e o fabricante de ‘Call of Duty’

Os familiares das 19 vítimas do tiroteio em uma escola primária de Uvalde anunciaram na sexta-feira novas ações judiciais contra a empresa-mãe do Instagram, Meta Platforms, contra o fabricante do videogame ‘Call of Duty’ e contra a empresa de armas que fabricou o rifle de assalto utilizado no tiroteio.

ANÚNCIO

As ações contra Meta, Activision e Daniel Defense foram anunciadas no segundo aniversário do massacre na Escola Primária Robb.

As famílias acusam essas empresas de se associarem para promover e criar conteúdos projetados para glorificar o combate, a violência com armas de fogo e o massacre, de modo que serviram como um treinamento eficaz para o adolescente que matou 19 estudantes e dois professores em um dos tiroteios escolares mais mortais da história dos Estados Unidos.

"Existe uma correlação direta entre o comportamento dessas empresas e o tiroteio em Uvalde", afirmou Josh Koskoff, advogado das famílias. "Esse monstro de três cabeças o expôs à arma, o condicionou a vê-la como uma ferramenta para resolver seus problemas e o treinou para usá-la".

O mesmo grupo de famílias entrou com uma ação de US$ 500 milhões na quarta-feira contra funcionários e agentes da polícia estadual do Texas que fizeram parte da resposta policial ineficaz naquele dia. Mais de 370 agentes federais, estaduais e locais foram ao local do tiroteio, mas esperaram mais de uma hora para confrontar o atirador dentro da sala de aula enquanto as crianças e as professoras jaziam mortas, moribundas ou feridas.

As demandas de sexta-feira não são as primeiras a acusar empresas de tecnologia de influenciar a radicalização de atacantes armados ou de influenciar seu comportamento. As famílias das vítimas do atentado ocorrido em maio de 2022 em um supermercado em Buffalo, Nova York, processaram várias redes sociais pelo conteúdo de suas plataformas.

A ação contra a Daniel Defense, sediada na Geórgia, foi apresentada no Texas. A ação contra a Meta e a Activision foi apresentada na Califórnia.

ANÚNCIO

O montante dos danos e prejuízos solicitados nas novas ações não ficou claro.

De acordo com os relatos, o agressor de Uvalde jogava versões de ‘Call of Duty’ desde os 15 anos, incluindo uma que lhe permitia praticar com a versão do rifle que ele usou na escola.

De acordo com a ação movida contra a Activision, a empresa criou um jogo hiper-realista no qual "embora o massacre seja virtual, as armas são autênticas: são projetadas para imitar perfeitamente suas contrapartes da vida real em aparência, sensação, recuo e precisão".

O Instagram recentemente tomou medidas para fazer cumprir suas regras que proíbem a comercialização de armas de fogo e conteúdos prejudiciais para crianças, de acordo com a denúncia.

Por outro lado, os advogados das famílias afirmaram que a empresa de armas fez um “golpe de marketing” ao incluir suas armas no jogo.