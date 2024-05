Conjunção planetária reunirá 6 planetas do sistema solar: como e quando poderá ser vista?

As conjunções planetárias: o que são e quais serão as próximas?

Este 2024 tem sido e continuará sendo um excelente ano para os amantes do espaço. Em abril, testemunhamos um impressionante eclipse solar total que paralisou várias partes da América do Norte, se estendendo pelo México, Estados Unidos e Canadá. Também fomos testemunhas de auroras boreais e austrais em locais incomuns, um fenômeno que surpreendeu grande parte do mundo. E como não mencionar que um eclipse solar anular criará um ‘anel de fogo’ visível em certas áreas da América do Sul e do sul da Ásia em 14 de outubro próximo.

Mas enquanto esperamos por isso, um fenômeno muito mais sutil poderá ser visto nos céus de junho. Estamos falando de uma conjunção planetária que reunirá seis planetas do nosso sistema solar e que até poderá ser visto sem a ajuda de telescópios em alguns lugares.

Como assistir à conjunção planetária de junho?

Para aqueles que não estão familiarizados com o termo, uma conjunção ocorre quando dois ou mais planetas se alinham em nossa linha de visão a partir da Terra, resultado das diferentes velocidades e trajetórias orbitais dos planetas ao redor do Sol.

Neste caso, o evento terá a melhor vista durante a madrugada de 2 a 3 de junho, e incluirá Júpiter, Mercúrio, Urano, Marte, Netuno e Saturno. Embora nem todos sejam visíveis sem ajuda, a visibilidade de Saturno, Marte e Júpiter será possível a olho nu.

A última informação, conforme explicou a doutora em Astronomia do Observatório Astronômico Nacional da Universidade do Chile, Andrea Mejías, ao meio de comunicação chileno Biobío, ocorre porque Júpiter estará muito próximo do Sol, dificultando sua observação, ao contrário de Saturno e Marte que aparecerão sobre o horizonte muito antes do amanhecer, sendo as primeiras horas da manhã as melhores para aqueles que desejam testemunhar esse evento.

A nível global, este evento astronômico também será visível em diversos lugares, onde se antecipa que as condições meteorológicas permitam uma observação clara. E para maior precisão, os observadores interessados em seguir este evento podem usar aplicativos como Sky Tonight, que oferecem informações detalhadas sobre a localização e os horários dos planetas durante a conjunção.

No obstante, não custa lembrar que os alinhamentos de múltiplos planetas, embora não sejam raros, são menos comuns quando envolvem cinco ou mais corpos celestes. A última vez que um alinhamento semelhante foi observado no hemisfério norte foi em 8 de abril, durante o eclipse solar total. Enquanto isso, a comunidade astronômica do StarWalk.space indica que os próximos alinhamentos de seis e sete planetas estão previstos para 28 de agosto e 18 de janeiro, com um alinhamento especial de sete planetas em 28 de fevereiro próximo.