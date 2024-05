Avanço da Neuralink poderia representar um antes e um depois na saúde: será possível?

Neuralink ha estado trabajando arduamente en el desarrollo de una interface cérebro-computador (ICC) que permita aos humanos interagir com as máquinas e o mundo digital através da mente. Nos últimos meses, a empresa alcançou avanços significativos que a aproximam de seu objetivo de transformar a forma como vivemos e nos comunicamos.

ANÚNCIO

Principalmente, em fevereiro deste ano, a empresa anunciou o primeiro implante cerebral bem-sucedido em um ser humano. O paciente, um homem tetraplégico, conseguiu controlar um cursor em um computador usando apenas sua mente. Apenas essa conquista histórica, por si só, marcou um marco importante no desenvolvimento da ICC e abre as portas para um futuro onde a mente humana possa interagir com o mundo de maneiras inimagináveis até agora.

Elon Musk afirma que o chip da Neuralink pode curar a cegueira

No entanto, Elon Musk causou grande agitação nas redes sociais nos últimos dias ao anunciar que sua empresa conseguiu algo impensável: devolver a visão a macacos cegos graças à sua tecnologia de chip cerebral.

Numa publicação na plataforma X (anteriormente Twitter), Musk afirmou que o implante "Blindsight" já está funcionando em macacos e que, embora a resolução inicial seja baixa, semelhante à dos primeiros gráficos da Nintendo, poderá superar a visão humana normal no futuro.

""Nenhum macaco morreu ou ficou gravemente ferido por um dispositivo Neuralink!", acrescentou Musk para tranquilizar os usuários."

Blindsight é o mais recente avanço da Neuralink, que já apresentou a "Telepatia", uma tecnologia que permite aos usuários controlar computadores com a mente. Em janeiro, Musk anunciou que um paciente estava em boas condições após um implante cerebral e que conseguia mover o cursor de um mouse com a mente. Posteriormente, a Neuralink publicou um vídeo do paciente, tetraplégico, jogando xadrez usando apenas o controle mental.

A FDA aprovou o primeiro ensaio clínico da Neuralink em maio de 2022. O procedimento consiste em inserir 64 fios flexíveis em uma área do cérebro que controla a intenção de movimento. Os fios, tão finos que precisam ser implantados por um robô, permitem que o implante grave e transmita sinais cerebrais para um aplicativo que decodifica as decisões de movimento do paciente. O implante funciona com uma bateria recarregável de forma sem fio.

Os avanços da Neuralink são certamente emocionantes e abrem um mundo de possibilidades para o tratamento de doenças neurológicas e a melhoria da qualidade de vida das pessoas. No entanto, é importante lembrar que a tecnologia ainda está em suas primeiras etapas de desenvolvimento e que mais pesquisas são necessárias para garantir sua segurança e eficácia a longo prazo.