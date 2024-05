Qual é a diferença entre comunidades e grupos do WhatsApp?

O WhatsApp passou por uma evolução notável desde o seu distante lançamento como um aplicativo de mensagens básico em 2009. Ao longo dos anos, introduziu uma série de novas características e melhorias, incluindo coisas como mensagens de voz, chamadas de vídeo, criptografia de ponta a ponta e a função de status.

Além disso, o WhatsApp expandiu seu alcance além da mensagem tradicional, introduzindo recursos empresariais como o WhatsApp Business, que permite que as empresas se comuniquem de forma mais eficaz com seus clientes.

Mesmo o aplicativo continuou inovando e avançando em áreas como integração de pagamentos, verificação de identidade e colaboração com outros aplicativos do Facebook, como Messenger e Instagram (Bem, todos eles são do Meta, então era de se esperar).

Agora, o WhatsApp está muito longe de ser apenas um aplicativo de mensagens e evoluiu para uma plataforma de comunicação abrangente que, é claro, é utilizada por bilhões de pessoas em todo o mundo.

Provavelmente, as funções mais focadas em unificar usuários por meio de chats em massa são as Comunidades e Grupos. Essas ferramentas, embora compartilhem algumas semelhanças, apresentam diferenças-chave que as tornam ideais para diferentes tipos de interações. As Comunidades, em particular, se destacam como uma opção organizacional que permite agrupar até 50 grupos (ou 100 em algumas versões) relacionados sob um mesmo tema ou interesse.

Comunidades: unificação de grupos sob o mesmo tema

As Comunidades do WhatsApp estão se tornando uma estrutura organizacional para gerenciar grandes grupos com um tema comum. Com capacidade para até 50 grupos relacionados, essas comunidades são ideais para instituições educacionais, clubes, associações, empresas e organizações.

São caracterizados por uma estrutura hierárquica com até 20 administradores que podem enviar mensagens para todos os membros, facilitando assim a comunicação e distribuição de informações relevantes.

A privacidade é um aspecto crucial nas Comunidades, onde os membros só podem ver o número de participantes sem acessar as informações de contato dos outros, garantindo um ambiente mais seguro, especialmente para comunidades com informações sensíveis.

Além disso, o WhatsApp implementou um menu de grupos dentro das Comunidades para uma navegação mais fácil e uma descrição detalhada que ajuda a compreender os objetivos do grupo.

Para usar esta função, o processo de criação e administração de uma Comunidade envolve:

Acesse ao menu de opções do WhatsApp

Selecione ‘Nova Comunidade’

Insira nome, descrição e foto de perfil

Adicione grupos existentes ou criar um novo

Pressione ‘Enviar’

Grupos: a opção geral

Os Grupos do WhatsApp são a ferramenta clássica para a comunicação em conglomerados de usuários dentro do aplicativo. Eles permitem a interação fluida entre até 256 membros, com uma dinâmica flexível onde todos podem participar ativamente na conversa e compartilhar conteúdo sem restrições.

Além disso, os Grupos oferecem a possibilidade de fazer chamadas de voz e videochamadas com um número limitado de pessoas, promovendo uma comunicação mais próxima entre os membros.

Para criar um grupo no aplicativo, os passos a seguir são: