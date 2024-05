OpenAI está procurando um engenheiro para o GPT-4: quanto pagam e como se candidatar?

Trabalhar em empresas de inteligência artificial como a OpenAI pode parecer impossível. E é que essas empresas, geralmente na vanguarda dos avanços tecnológicos, podem transformar indústrias inteiras, então constantemente estão precisando de pessoal altamente qualificado para expandir suas equipes para novos projetos. O problema? Na maioria dos casos, nem sequer ficamos sabendo da oferta (e é por isso que achamos atraente compartilhá-la).

Conforme foi divulgado, a empresa por trás do ChatGPT estaria procurando por seu novo engenheiro de comunicações, que fará parte da equipe por trás do GPT-4o, o modelo de linguagem recentemente apresentado que trouxe várias novidades em relação ao seu antecessor.

Como trabalhar na OpenAI?

De acordo com a informação oficial, o salário deste novo membro da equipe do GPT-4o variará entre USD $310.000 e USD $465.000 por ano. Estamos falando de uma posição com base em São Francisco, embora a descrição sugira a possibilidade de ser uma oferta remota.

Assim, esta oferta é direcionada a profissionais com experiência em comunicações em tempo real (RTC), uma vez que uma de suas responsabilidades será inovar na integração da IA com tecnologias de comunicação para minimizar latências e melhorar a interação usuário-IA.

Também os candidatos devem ter conhecimentos em WebRTC, codecs de áudio e vídeo e sistemas de transmissão de baixa latência, juntamente com experiência na construção de sistemas de software em larga escala. Embora não seja obrigatório, a experiência prévia com modelos de linguagem grandes pode representar uma vantagem ao se candidatar.

E como não poderia deixar de ser, além do salário competitivo, a OpenAI oferece benefícios como seguro médico, apoio à saúde mental e licença parental remunerada. A oferta foi divulgada pelo próprio Greg Brockman, Presidente e co-fundador da empresa. Como se candidatar? Basta ir a este link e seguir as instruções.