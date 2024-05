O que é o Copilot+ e por que poderia marcar uma nova era para o Windows?

A Microsoft se posicionou como líder na indústria de inteligência artificial (IA) graças ao seu enfoque abrangente que abrange pesquisa, desenvolvimento, aplicativos e ética. De fato, a empresa está impulsionando a inovação em diversos campos como nuvem, robótica, automação, análise de dados e interação com linguagem natural.

Este investimento que a Microsoft está fazendo em IA está resultando em avanços significativos em vários campos e está posicionando a empresa como líder na transformação impulsionada por essa tecnologia.

Sua última inovação nesse campo é o Copilot+, um conjunto de novas funções com tecnologia de IA que chegará ao Windows 11 neste verão, exclusivamente para computadores com um processador neural (NPU) com pelo menos 45 TOPS de potência. Esses dispositivos, chamados de PCs Copilot+, marcarão o início de uma "nova era" para o Windows, segundo a Microsoft, e integrarão experiências de IA sem precedentes diretamente no dispositivo.

Qual a diferença de um PC Copilot+?

Ao contrário dos computadores convencionais com Windows 11, os PCs Copilot+ requerem um processador neural (NPU) com uma potência de pelo menos 45 TOPS. Essa maior potência permite executar as novas funções com tecnologia de IA que a Microsoft desenvolveu para esta nova geração de computadores.

O Copilot+ traz consigo uma série de funções com tecnologia de IA que buscam melhorar a experiência do usuário no Windows 11. Entre elas, destacam-se:

Lembrete: Similar ao Rewind para macOS, permite lembrar de qualquer coisa que você tenha visto ou feito em seu computador apenas pedindo.

Similar ao Rewind para macOS, permite lembrar de qualquer coisa que você tenha visto ou feito em seu computador apenas pedindo. Tradução ao vivo de legendas: Oferece tradução em mais de 40 idiomas diretamente no dispositivo, sem a necessidade de conexão com a nuvem.

Oferece tradução em mais de 40 idiomas diretamente no dispositivo, sem a necessidade de conexão com a nuvem. Auto Super Resolução: Melhora a qualidade e o tamanho das imagens.

Melhora a qualidade e o tamanho das imagens. Co-criador: Gera imagens e texto de forma avançada, também sem conexão com a nuvem.

Gera imagens e texto de forma avançada, também sem conexão com a nuvem. Efeitos aprimorados no Windows Studio: Permite aplicar condições de iluminação e estilos artísticos em tempo real.

Copilot+ e o futuro do Windows

A Microsoft está apostando firmemente na inteligência artificial e acredita que as novas funcionalidades do Copilot+ serão suficientemente atrativas para impulsionar as vendas de computadores com Windows.

Além disso, representa um salto em direção aos processadores ARM, que poderiam revitalizar o mercado desses dispositivos. A empresa tem a esperança de que o Copilot+ marque o início de uma nova era para o Windows, onde a IA seja integrada de forma natural na experiência do usuário, melhorando a produtividade e a criatividade.

Os primeiros PCs Copilot+ chegarão ao mercado em junho de 2024. No entanto, algumas das novas funcionalidades estarão disponíveis desde o lançamento, enquanto outras serão implementadas nos próximos meses.

O Copilot+ representa um ambicioso investimento da Microsoft em integrar a IA no centro da experiência do Windows 11. Se for bem-sucedido, poderá revitalizar o mercado de computadores pessoais e abrir um novo capítulo na computação.