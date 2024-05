O iPhone dobrável é uma realidade? Uma patente da Apple sugere que sim

O mercado de smartphones dobráveis está repleto de diferentes versões, que por enquanto se limitam aos sistemas operacionais Android. No entanto, o mito de que a Apple vai fabricar um iPhone desse estilo ganha vida, após o vazamento de uma patente da gigante de Cupertino na mídia.

De acordo com um relatório do site Toms Guide, o Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos registrou como válido um documento da Apple que mostra um celular dobrável, mas que também possui uma tela que se cura sozinha, ou seja, autorreparável.

Até agora, a Apple não emitiu comentários a respeito. Não afirmam se irão utilizar o que foi registrado na patente em um iPhone, iPad ou em algum outro dispositivo novo do qual ainda não temos conhecimento.

O projeto do dobrável parece real e se chama iPhone Flip

A gigante tecnológica Apple já estaria totalmente envolvida neste novo capítulo de sua trajetória de "inovação" com a criação de dois protótipos de iPhone com telas dobráveis que ainda estariam em fase de desenvolvimento.

De acordo com fontes internas citadas pelos colegas da The Information em um relatório interessante, esses dispositivos se assemelhariam muito em seu design a outros telefones com fator de forma vertical de concha ou dobrável, como o Motorola Moto Razr ou o Samsung Galaxy Z Flip 5.

iPhone dobrável Novidade por aí (Imagen: LET'S GO DIGITAL)

Isso significa que o suposto iPhone Flip seria capaz de se dobrar ao meio para oferecer uma experiência compacta com uma tela externa para notificações e uma tela mais ampla quando desdobrado.

Embora ainda estejam nas fases iniciais de desenvolvimento, a notícia é um marco emocionante para a empresa. A Apple, teoricamente, tem estado investigado a tecnologia dobrável há mais de cinco anos.