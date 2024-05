O Instagram quer usar suas fotos para treinar uma IA, mas não se preocupe, veja como evitar isso

O Instagram, a popular rede social de fotografia e vídeo, tem integrado de forma significativa a inteligência artificial (IA) nos últimos anos, principalmente para oferecer novas funcionalidades, melhorar a experiência do usuário e personalizar o conteúdo para cada usuário.

De uma maneira geral, a integração de IA no Instagram permitiu à plataforma melhorar significativamente a experiência do usuário, oferecer novas funcionalidades e personalizar o conteúdo para cada usuário.

E a inteligência artificial (IA) está cada vez mais presente em nosso dia a dia, e as redes sociais como o Instagram não são uma exceção. Nas últimas semanas, vimos inúmeras colaborações entre marcas e ferramentas de IA para criar designs, fotos e até mesmo músicas.

Diante do grande potencial da IA, as empresas multinacionais também querem aproveitá-la ao máximo. Nesse sentido, a partir de 26 de junho o Instagram usará as informações e dados que você tem em seu perfil para alimentar sua IA do Meta. Isso inclui imagens, texto e vídeos.

O que pode fazer se não quiser que o Instagram use os seus dados?

Existem várias opções, graças às pesquisas de usuários como @Dattevallo, @BegoMori e @ErithanArt:

1. Opção 1: Se você receber o aviso "direito de objeção", clique nele.

Opção 2: Se o aviso não aparecer, siga estes passos:

Acesse o seu perfil do Instagram.

Clique nas três barras horizontais no canto superior direito.

Vá para "Mais informações e ajuda" e depois para "Informações".

Selecione "Política de privacidade".

Clique em "Recusar o tratamento de IA" e preencha o formulário.

No formulário, eles vão pedir os motivos pelos quais você não quer que o Instagram use seus dados. Aqui está um exemplo de resposta que você pode usar:

"Estes dados para alimentar a IA do Meta prejudicariam um grande número de artistas digitais, especialmente ilustradores e designers que dedicam horas criando modelos para seus clientes ou para expor seu trabalho e atrair possíveis compradores."

Uma vez preenchido o formulário, você receberá um e-mail de confirmação. Lembre-se de que é importante agir antes de 26 de junho se não quiser que o Instagram use seus dados para sua IA.

Por que é importante evitar que o Instagram use seus dados?

São várias as razões: