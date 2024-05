NASA enviou sua nave espacial para observar um robô morto em Marte

As sondas e naves espaciais que já não funcionam, embora pareçam objetos inertes, ainda têm um valor considerável para a ciência espacial e a exploração do universo. Apesar de sua missão principal ter terminado, essas relíquias espaciais representam um legado inestimável na história da conquista do espaço.

ANÚNCIO

O destino desses artefatos já inoperantes depende de vários fatores, como sua localização, estado e valor científico. Algumas espaçonaves são deixadas em órbita, enquanto outras são redirecionadas para órbitas "cemitério" onde não representam perigo para futuras missões espaciais. Em alguns casos, as espaçonaves são deliberadamente colididas na superfície de um corpo celeste para obter mais dados científicos.

Um desses casos é o robô InSight da NASA, que pousou silenciosamente na superfície de Marte em 2018, e que já parou de funcionar devido à acumulação de poeira em seus painéis solares. No entanto, seu legado científico perdura, e sua história continua sendo contada graças às observações de seu companheiro orbital, Mars Reconnaissance Orbiter.

Um explorador imóvel, mas inestimável

Ao contrário dos rovers que percorrem o planeta vermelho e das sondas que orbitam ao seu redor, o InSight foi projetado para permanecer em um lugar fixo e estudar o interior de Marte. Equipado com um sismómetro e uma broca, o robô conseguiu detectar mais de 1.300 terremotos marcianos, fornecendo informações cruciais sobre a estrutura interna do planeta, incluindo o tamanho, a composição e a atividade sísmica do núcleo, do manto e da crosta.

No entanto, a sonda InSight não conseguiu atingir a profundidade desejada devido à dureza inesperada do solo marciano. Além disso, a dependência do robô da energia solar acabou sendo seu calcanhar de Aquiles. À medida que o pó se acumulava em seus painéis, sua capacidade de gerar energia diminuía, o que eventualmente levou à sua desativação no final de 2022.

Um observador orbital assume o controle

Apesar do fim de sua missão operacional, o InSight não está completamente sozinho. A sonda Mars Reconnaissance Orbiter, que tem orbitado Marte por 18 anos, capturou imagens do local de pouso do robô para estudar o acúmulo de poeira ao longo do tempo. Essas informações ajudarão os cientistas a compreender melhor a taxa de sedimentação em Marte e a estimar a idade de outras características da superfície planetária.

NASA Sondas em Marte

A herança do InSight

Embora a missão InSight tenha chegado ao fim, o seu legado científico continuará a inspirar as futuras gerações de exploradores espaciais. Os dados recolhidos pelo robô proporcionaram uma visão sem precedentes do interior de Marte, e a sua história serve como um lembrete dos desafios e da perseverança que caracterizam a exploração espacial.

ANÚNCIO

O estudo contínuo do local de pouso do InSight pelo Mars Reconnaissance Orbiter demonstra o valor da colaboração na ciência espacial. Ao combinar observações de diferentes plataformas, os cientistas podem obter uma compreensão mais completa e detalhada de nosso planeta vizinho.

A história do InSight é um lembrete de que até os finais podem ser novos começos. Embora o robô não esteja mais operacional, seu legado continuará impulsionando o avanço do nosso conhecimento sobre Marte e abrindo caminho para futuras missões a outros mundos.