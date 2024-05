Kevin Systrom e Mike Krieger: Você sabia como o Instagram foi criado?

Antes dos anos 2000, o termo ‘redes sociais’ parecia distante e até mesmo ridículo. Mas assim que entramos no novo milênio, plataformas como MySpace e Friendster começaram a chamar a atenção dos mais jovens e curiosos. Foi assim que alguns anos depois o Facebook conseguiu encantar o mundo e começar uma nova era digital em que compartilhávamos nossos pensamentos em grande escala com nossos amigos. Hoje a oferta é ampla, com Facebook, Instagram e TikTok liderando essa competição, constantemente precisando se atualizar e integrar novas funções para se manterem relevantes.

ANÚNCIO

Um caso emblemático é o Instagram, criado em 2010. Um aplicativo que começou como a ideia de dois amigos que estudavam em Stanford e cujo objetivo principal era poder compartilhar fotografias. Hoje é uma rede social - adquirida pela Meta de Mark Zuckerberg em 2012 - que permite fazer transmissões ao vivo, publicar vídeos, editar e muito mais, se afastando assim da ideia inicial. Mas, como estamos nostálgicos, nos perguntamos: Você sabia como o Instagram foi criado?

Logotipos do Instagram ao longo do tempo

Kevin Systrom e Mike Krieger: os criadores esquecidos

Claramente o Instagram estava destinado ao sucesso. Desde o início, mais do que apenas um aplicativo para compartilhar fotos, tornou-se um fenômeno cultural graças a Kevin Systrom e Mike Krieger, que tiveram a ideia revolucionária de criar uma plataforma para compartilhar fotografias, o que hoje pode parecer óbvio, mas naquela época ainda não sabíamos que era uma possibilidade.

Desde os seus dias na Universidade de Stanford, Systrom e Krieger procuravam revolucionar as interações sociais. Por isso, criaram Burbn, um aplicativo centrado na geolocalização e partilha de fotos. Claro que a sua função de fotografia se destacou rapidamente, o que acabou por reinventar o projeto e dar origem ao Instagram.

Foi assim que o aplicativo foi lançado em 6 de outubro de 2010, justamente quando os smartphones começaram a dominar o mercado tecnológico. Sua interface era simples, intuitiva e possuía a capacidade de editar e compartilhar imagens instantaneamente, o que fez sentido para a juventude da época, que viu nessa rede social uma forma de se comunicar de maneira ainda mais criativa do que as já conhecidas.

De acordo com dados oficiais, nas primeiras 24 horas, o aplicativo foi baixado por cerca de 30 mil pessoas com acesso ao sistema operacional da Apple. A primeira postagem? Uma foto de um golden retriever ao lado de um pé com a legenda "Teste".

"Há alguns anos, Se eu soubesse que aquela seria a primeira foto do que hoje é o Instagram, eu teria me esforçado um pouco mais," disse Systrom em uma entrevista ao The Daily Telegraph.

ANÚNCIO

Esta é a primera foto publicada no Instagram

Por isso, não foi surpreendente que o sucesso do Instagram chamasse rapidamente a atenção do Facebook, e em 2012, a rede social liderada por Mark Zuckerberg adquiriu o Instagram por cerca de $1 bilhão.

Sob a liderança de Zuckerberg, o Instagram continuou introduzindo novos recursos em sua interface, como as histórias ou a possibilidade de publicar vídeos. Mas apesar de seu sucesso, em 2018, tanto Systrom quanto Krieger decidiram deixar a empresa devido a diferenças criativas e estratégicas com o Facebook, buscando novos horizontes no setor tecnológico. Mesmo assim, eles literalmente saíram com as mãos cheias de dinheiro e com toda uma vida pela frente.

Atualmente, o Instagram é uma das redes sociais com mais usuários ativos em todo o mundo. E embora Systrom e Krieger tenham decidido seguir caminhos diferentes, certamente deixaram uma marca importante na história da tecnologia e da humanidade em geral.