Inteligência artificial: trabalhadores africanos acusam ‘escravidão moderna’ por parte da OpenAI e Meta

A inteligência artificial é um setor tecnológico em ascensão que constantemente precisa de cada vez mais pessoal para desenvolver novos projetos e manter os que já estão em funcionamento. Empresas como Google, Microsoft, Meta, OpenAI e muitas outras podem estar inovando constantemente, mas além dos engenheiros baseados no Vale do Silício, essas empresas também precisam de outros tipos de mão de obra.

Um exemplo disso é que recentemente um grupo de 97 trabalhadores africanos que trabalham na formação e moderação de IA para gigantes tecnológicos como Meta e OpenAI levantou a voz contra o que descrevem como condições de "escravidão moderna".

Os moderadores de conteúdo devem revisar uma postagem a cada 8,5 segundos

A ‘escravidão’ da OpenAI

De acordo com a Wired, esses trabalhadores estão constantemente sob pressão com tarefas intensas e emocionalmente desgastantes, como moderar conteúdos perturbadores ou treinar respostas de chatbots. Por isso, decidiram escrever uma carta pública ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, exigindo uma mudança radical em suas condições de trabalho.

A carta, apoiada pelo Sindicato Africano de Moderadores de Conteúdo e publicada pelo grupo ativista Foxglove, solicita às corporações tecnológicas americanas e ao governo de Biden para garantir condições de trabalho justas e acabar com a exploração laboral.

E desempenhar um papel fundamental no treinamento de tecnologias emergentes parece não ser suficiente. Segundo a fonte citada, esses contratados recebem salários que mal ultrapassam os dois dólares por hora, uma remuneração que não compensa o severo impacto psicológico de seu trabalho. Além disso, enfrentam jornadas extenuantes assistindo a conteúdo explícito e violento, o que levou muitos a desenvolver transtorno de estresse pós-traumático.

"As grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos estão abusando e explorando sistematicamente os trabalhadores africanos", acusa a carta publicada antes da visita do presidente do Quênia, William Ruto, aos Estados Unidos esta semana.

E acrescenta: “As gigantes tecnológicas americanas exportam seus trabalhos mais difíceis e perigosos para o exterior. (...) O nosso trabalho envolve observar assassinatos e decapitações, abusos e violações infantis, pornografia e bestialidade, frequentemente por mais de oito horas por dia”.

Desta forma, os trabalhadores locais exigem que sejam respeitadas as leis de seus países, que seja promovida a liberdade sindical e que seja garantida uma compensação justa, especialmente em nações onde estabeleceram operações de subcontratação, como o Quênia.

Até agora, empresas de IA como OpenAI e Meta não se pronunciaram oficialmente sobre essas acusações. No entanto, a situação chegou a tal ponto que até mesmo ações judiciais foram apresentadas, acusando essas empresas de práticas trabalhistas ilegais e violações dos direitos humanos.