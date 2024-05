Indiana Jones foi baseado nele? Morre o antropólogo com vida idêntica ao personagem

O personagem de “Indiana Jones” foi supostamente uma criação original de George Lucas, o mesmo diretor de “Star Wars”, e depois de uma conversa com Steven Spielberg, surgiu a ideia de fazer a famosa franquia que já conta com cinco filmes em Hollywood, todos com Harrison Ford no papel principal.

Mas existiu uma pessoa real, que era quase idêntica ao personagem do filme e que até tinha o sobrenome Jones.

Quem era o "Indiana Jones" da vida real e por que as comparações?

Schuyler Jones, um americano viajante, faleceu aos 94 anos. Ele cresceu nas proximidades de Wichita, Kansas. Sua irmã mais nova, Sharon Jones Laverentz, disse ao jornal Wichita Eagle que seu irmão visitou todos os estados do país antes de entrar no primeiro ano graças ao trabalho de seu pai, que fornecia botas em bases do Exército.

Shuyler Jones O verdadeiro Jones

Jones escreveu, em uma autobiografia publicada no site da Universidade de Edimburgo, que se mudou para Paris antes da Segunda Guerra Mundial, onde trabalhou como fotógrafo. Também passou quatro anos na África como fotógrafo independente.

Em seu livro de 1956 intitulado "Under the African Sun" ("Sob o sol africano"), ele narra como sobreviveu a um acidente de helicóptero em um mercado em In Salah, Argélia. Após o helicóptero cair, ele percebeu que estava em chamas; ventos furiosos reacenderam as cinzas de seu cachimbo.

"Os camelos rosnaram e correram, espalhando um monte de lenha em todas as direções", escreveu Jones. "Crianças, árabes e mulheres com véu fugiram ou caíram de cabeça no pó. Cabras e burros enlouqueceram quando o monstro girante e rugente aterrou em sua névoa... Fracos e aliviados, o piloto e eu nos sentamos nos escombros do mercado em In Salah e rimos às gargalhadas".

Depois mudou-se para a Grécia, onde ganhou a vida traduzindo livros do alemão e francês para o inglês. Decidiu viajar de carro pela Índia e Nepal em 1958. Contou que se apaixonou pelo Afeganistão durante a viagem e depois se inscreveu em Edimburgo para estudar antropologia.

""Ele estava mais interessado nas pessoas e culturas que descobria do que na fotografia e sua venda", disse seu filho, o arqueólogo Peter Jones, ao Wichita Eagle."

As semelhanças entre Jones e o personagem Henry "Indiana" Jones Jr. de George Lucas são surpreendentes. Além do nome e do negócio familiar - o pai de Indy, Henry Sr., era arqueólogo assim como Peter, o filho de Schuyler Jones - ambos eram especialistas em idiomas e usavam chapéus de feltro marrom.

Foi assim que se soube do falecimento de Schuyler Jones.

A enteada de Jones, Cassandra Da’Luz Vieira-Manion, publicou em sua página do Facebook que Jones faleceu em 17 de maio. Ela acrescentou que esteve cuidando dele nos últimos seis anos e "realmente pensava que viveria para sempre".

“Ele era um homem fascinante que viveu muitas vidas ao redor do mundo”, escreveu.