Gamescom Latam confirma presença de Pokémon GO e revela painel com novidades do game

A gamescom latam 2024 está quase aí e os anúncios não param. Entre diversas desenvolvedoras e nomes conhecidos do universo dos games, uma nova confirmação levou os fãs do evento à loucura. Conforme publicado pelo portal The Enemy, nos últimos dias foi a vez da Niantic confirmar que terá um espaço dedicado ao game Pokémon GO dentro do evento.

Além de confirmar um espaço referente ao game mobile, a Niantic também revelou que terá um painel específico para anunciar as novidades do jogo. No dia 28 de junho, às 16h15, porta-vozes da desenvolvedora devem subir a um dos palcos do evento para realizar uma série de anúncios sobre os planos futuros para o Pokémon GO no Brasil.

Segundo a publicação, no estande da empresa será possível participar de uma ativação que envolve interagir com veteranos do game. Na ação, nomeada como First Steps, veteranos do jogo e do card game de Pokémon estarão interagindo com o público e ensinando o básico dos games para os visitantes que desejam se aventurar no universo de Pokémon.

Ingressos à venda!

Além da Niantic outras grandes empresas também já confirmaram sua presença na gamescom latam. O evento também contará com uma área dedicada aos criadores de conteúdo e com a edição 2024 da gamescom latam BIG Festival.

A primeira edição da gamescom latam promete movimentar o calendário dos fanáticos por games. O evento está programado para acontecer entre os dias 26 e 30 de junho, no São Paulo Expo e já conta com ingressos sendo comercializados por meio do próprio site do evento.

Para participar, os preços variam de R$100, a meia-entrada para 1 dia de evento, a R$790 o valor da entrada inteira que contempla os quatro dias de evento. Os preços são referentes ao segundo lote de vendas e podem sofrer alterações em breve.