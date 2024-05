Estas três missões da NASA têm um objetivo claro e ambicioso: encontrar vida extraterrestre

A humanidade tem estado fascinada com a possibilidade de vida extraterrestre por séculos. Desde os primeiros astrônomos que observavam as estrelas até os cientistas modernos que buscam planetas habitáveis, a busca por vida além da Terra tem sido uma empreitada constante e com mais frustrações do que alegrias, é preciso dizer.

ANÚNCIO

Mas por que buscamos vida extraterrestre?

Há muitas razões pelas quais a busca por vida extraterrestre é tão importante. Em primeiro lugar, responderia a uma das perguntas fundamentais da humanidade: estamos sozinhos no universo? Encontrar vida em outro planeta confirmaria que não somos únicos no cosmos e ampliaria nossa compreensão do lugar que ocupamos no universo.

Além disso, a busca por vida extraterrestre também poderia ter implicações para nossa própria existência. Se encontrarmos vida em outro planeta, poderia nos ensinar sobre a origem da vida, evolução e a possibilidade de vida inteligente em outros lugares. Também poderia levantar novas questões sobre a ética da exploração espacial e nossa relação com outras formas de vida.

O que encontramos até agora?

Até agora, não encontramos nenhuma evidência definitiva de vida extraterrestre. No entanto, fizemos progressos significativos na busca. De fato, nos últimos anos, os cientistas descobriram milhares de exoplanetas, incluindo muitos que estão na zona habitável de suas estrelas. Também desenvolvemos novas tecnologias que nos permitem estudar as atmosferas desses planetas com mais detalhes.

Mas de extraterrestres, ainda nada.

Estas três missões da NASA têm como objetivo encontrar vida extraterrestre

Por isso, a NASA está intensificando sua busca por vida extraterrestre com o lançamento de três novas missões espaciais: Clipper Europa, Dragonfly Titã e ExoMars Rover. Essas ambiciosas iniciativas explorarão luas com oceanos ocultos sob camadas de gelo, procurando pistas sobre a possibilidade de vida presente ou passada nesses mundos gelados.

Clipper Europa: explorando a lua oceânica de Júpiter

Em 10 de outubro de 2024, a NASA lançará a maior nave espacial já construída, a Clipper Europa. Esta nave espacial orbitará Júpiter e se concentrará na lua Europa, um alvo principal na busca por vida extraterrestre devido ao seu oceano subterrâneo.

ANÚNCIO

"A sonda Clipper Europa realizará uma investigação detalhada de Europa e avaliará se a lua gelada poderia abrigar condições adequadas para a vida", afirma a NASA. Os cientistas acreditam que Europa poderia abrigar vida alienígena em seu oceano subglacial, tornando esta missão uma das mais importantes da década.

Dragonfly Titã: voando sobre os mares orgânicos de Titã

Em julho de 2028, a NASA lançará o Dragonfly, um helicóptero robótico que explorará Titã, a maior lua de Saturno. O Dragonfly pousará na superfície de Titã e usará suas asas para voar sobre dunas orgânicas e explorar uma cratera de impacto onde água líquida e materiais orgânicos complexos já estiveram presentes.

"A NASA afirma que Titã é um análogo da Terra primitiva e pode fornecer pistas sobre como a vida pode ter surgido em nosso planeta. A missão Dragonfly buscará sinais de vida passada ou presente neste mundo fascinante."

ExoMars Rover: procurando vida no passado de Marte

O Rosalind Franklin ExoMars Rover, um rover de seis rodas desenvolvido pela Agência Espacial Europeia (ESA) com importantes contribuições da NASA, será lançado em 2028 e chegará a Marte em 2030. Esta missão buscará sinais de vida passada no planeta vermelho.

O rover usará uma broca de amostragem e um laboratório para coletar e analisar amostras da superfície marciana. "Um dos principais objetivos da missão é procurar matéria orgânica em amostras coletadas pelos esforços de perfuração do rover", explica a NASA.

A descoberta de moléculas orgânicas nas amostras marcianas, embora não seja uma prova definitiva de vida, forneceria pistas cruciais sobre a possibilidade de que a vida tenha existido em Marte alguma vez.

As missões Clipper Europa, Dragonfly Titã e ExoMars Rover representam um passo importante na busca por vida extraterrestre pela NASA. Essas ambiciosas iniciativas explorarão alguns dos locais mais promissores do nosso sistema solar em busca de evidências de vida, abrindo um novo capítulo em nossa compreensão do universo e do nosso lugar nele.