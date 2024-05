Encontrado o exoplaneta semelhante à Terra mais próximo da história e pode ser habitável

A NASA está focando sua atenção em um exoplaneta que eles qualificam como o mais próximo da Terra já detectado, entre aqueles com tamanhos semelhantes ao nosso mundo. Chama-se Gliese 12 B e está a 40 anos-luz de distância. Foi descoberto com o Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) e agora eles vão usar a ampla lente do Telescópio Espacial James Webb para observá-lo melhor.

ANÚNCIO

De acordo com um relatório da agência espacial dos Estados Unidos, Gliese 12 b orbita uma anã vermelha chamada Gliese 12, localizada na constelação de Peixes. Até agora, os cientistas não detectaram a presença de uma atmosfera, mas ainda não a descartam.

Sobre esta estrela massiva, os especialistas explicam que tem apenas 27% do tamanho do Sol e 60% de sua temperatura, o que faz com que neste mundo sejam registradas temperaturas de 42°C. Seria quente, como um verão comum, mas habitável em termos de temperatura.

“Encontramos um planeta mais próximo, em trânsito, temperado e do tamanho da Terra, até agora. Embora ainda não saibamos se tem atmosfera, o temos considerado como um exo-Vênus, com tamanho e energia semelhantes às recebidas da sua estrela como o nosso planeta vizinho no sistema solar”, disse o coautor da pesquisa, Masayuki Kuzuhara, professor assistente do projeto no Centro de Astrobiologia de Tóquio.

Gliese 12 b

Os cientistas não estão otimistas de que este seja um planeta habitável, mas ainda não o descartam. A principal funcionalidade que encontram nele, e a razão pela qual o vão observar com o Telescópio Espacial James Webb, é porque poderia revelar informações sobre a formação das atmosferas em nosso Sistema Solar.

Teoriza-se que Vênus teve uma atmosfera capaz de sustentar vida, semelhante à nossa, mas um evento astronômico a destruiu. Este exoplaneta poderia nos fornecer pistas sobre esse evento astronômico.

“O tamanho estimado de Gliese 12 b pode ser tão grande quanto a Terra ou ligeiramente menor, comparável a Vênus em nosso sistema solar”, informou a NASA em seu portal oficial.