Elon Musk confirma nova abordagem para testes do foguete Starship da SpaceX

A história de avanços e fracassos vivida dentro da SpaceX com os testes de seu foguete Starship é complicada. Esta nave, a maior e mais poderosa já construída pela agência espacial privada, passou por momentos de graves falhas, explosões e outros contratempos que impediram seu progresso. Mas Elon Musk acaba de revelar uma nova abordagem para finalmente superar os obstáculos.

Com o início deste ano de 2024, um relatório recorrente sempre que se tratava de um novo teste do foguete Starship era que surgia algum tipo de defeito grave que colocava em risco a integridade da nave. Em alguns casos, as coisas até acabaram mal, mas sem nenhuma tragédia humana.

Starship SpaceX

No entanto, cada falha em cada teste acabou custando uma fortuna para a própria empresa e para a carteira de Elon Musk. Por isso, tornou-se urgente repensar tudo e agora, parece que finalmente, um novo capítulo se abre para este projeto.

Elon Musk confirma uma mudança de foco para os testes da SpaceX com sua Starship

Através de sua conta oficial no X (anteriormente Twitter) , o herdeiro revelou que estão prontos para uma nova tentativa de lançamento da Starship nas próximas duas semanas. Este será o quarto teste para a nave espacial, que tem como objetivo final transportar humanos para a Lua e além.

O foco principal deste teste, de acordo com o CEO da empresa espacial privada, será superar o calor extremo gerado durante a reentrada na Terra. As três tentativas anteriores da Starship não conseguiram completar com sucesso esse processo, sendo destruídas na atmosfera. Mas agora, com essa nova abordagem, as coisas seriam diferentes:

Apesar dos contratempos e explosões, cada teste permitiu à SpaceX aproximar-se do seu objetivo. O mais recente, realizado em março de 2024, foi o mais bem-sucedido até agora, pois a nave espacial conseguiu atingir a órbita e separar-se do seu propulsor Super Heavy.

Quando o lançamento estava nessa etapa, todos pensávamos que finalmente Elon Musk tinha conseguido. Infelizmente, durante a reentrada na Terra, a nave espacial se desintegrou completamente a 462 metros acima do nível do mar. Bem na carteira.

Elon Musk abre uma nova fase para a SpaceX

Embora os detalhes oficiais sejam poucos, por razões óbvias, para superar o desafio do reingresso, a SpaceX está implementando várias mudanças no design e nos procedimentos da nave espacial. A empresa espera que essas modificações sejam suficientes para permitir que a Starship navegue com segurança pela atmosfera terrestre e aterrisse com sucesso.

Starship de SpaceX Elon Musk

Que Elon Musk consiga finalmente um lançamento bem-sucedido da Starship representaria um marco importante para a SpaceX e para a indústria espacial em geral. Isso aproximaria a empresa de seu objetivo de realizar viagens espaciais tripuladas para a Lua e Marte.

O desafio técnico da reentrada é complexo por natureza devido à potência do foguete. Por isso, a Starship da SpaceX está sujeita a várias aprovações regulatórias da Administração Federal de Aviação (FAA) dos Estados Unidos.

Acima de tudo, o principal objetivo é garantir que Elon Musk e sua empresa encontrem uma maneira de garantir que não vão fritar sua tripulação.