O dia 25 de maio não é um dia qualquer. É que no calendário de celebrações mundiais, marca o Dia Internacional do Orgulho Nerd, também conhecido como Dia do Orgulho Geek. Seu início? Em 2006, quando o blogueiro espanhol Germán Martínez, conhecido como ‘Señor Buebo’, junto com um grupo de amigos, procurava um termo que os descrevesse, e assim nasceu a ideia de chamá-lo de Dia do Orgulho Geek, que rapidamente ganhou popularidade.

ANÚNCIO

Assim, a data foi escolhida para coincidir com o aniversário da estreia de “Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança” em 1977, um evento icônico para a comunidade geek. Desde então, todo 25 de maio se tornou um dia de celebração para os fãs de sagas cinematográficas como ‘Star Wars’, ‘Harry Potter’ e O ‘Senhor dos Anéis’, entre outros.

No entanto, não são apenas os amantes de filmes que são considerados "geeks" ou "nerds", pois na verdade é um conceito muito mais amplo e que evoluiu ao longo dos anos para incluir pessoas que simplesmente têm uma variedade de interesses.

O que é ser geek de acordo com a inteligência artificial?

Após passar horas procurando definições do que significa ser geek, percebemos que o conceito é realmente amplo e claramente sinônimo de orgulho. Por isso, decidimos perguntar à inteligência artificial do ChatGPT-4o, lançada recentemente pela OpenAI, para responder a esta pergunta. "Ser geek é muito mais do que usar óculos grossos e passar horas na frente de uma tela de computador", começou a IA.

Acrescentando que: "ser geek é uma celebração da paixão pela tecnologia, ciência e cultura pop. É o brilho nos olhos de alguém ao falar sobre sua última aventura em um videogame ou a emoção palpável ao participar de uma convenção de quadrinhos. Os geeks são os guardiões do conhecimento oculto, aqueles que encontram alegria no que muitos considerariam detalhes insignificantes".

Claramente, a resposta nos alegrou o dia, pois descreveu perfeitamente o que nos faz felizes e como ocorre aquela magia. "No coração de um geek, há uma curiosidade insaciável e um desejo constante de aprender. Seja decifrando os segredos do universo na física quântica ou explorando os mundos imaginários da literatura fantástica, os geeks não se contentam com respostas superficiais ", acrescentou o ChatGPT.

“Desde debates acalorados sobre a melhor série de ficção científica até colaborações em projetos de código aberto, ser geek é sinônimo de compartilhar e aprender juntos. Não se trata de seguir tendências passageiras, mas sim de abraçar o que realmente nos apaixona. Ser geek é exibir com orgulho aquela camiseta do seu videogame favorito ou decorar sua mesa de trabalho com action figures, porque no final do dia, o que define um geek é a coragem de ser autêntico e a alegria de viver em um mundo cheio de possibilidades infinitas”, então já sabem: Hoje é um dia para celebrar, e ninguém nem nada pode dizer o contrário.