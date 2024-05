Como obter o selo azul no Instagram: siga este guia para verificar sua conta

No atual mundo das redes sociais, sabemos que se uma conta tem um check azul, é porque é importante ou pelo menos famosa. E é que o Instagram introduziu essa opção em dezembro de 2014, com o objetivo de diferenciar as contas verificadas e para que os usuários pudessem encontrar mais rapidamente as contas reais de seus ídolos. Desde então, o distintivo de verificação azul é um dos símbolos mais cobiçados dentro da plataforma liderada por Mark Zuckerberg.

ANÚNCIO

Por isso, para obter essa distinção, os usuários devem atender a certos critérios de elegibilidade, como ser uma pessoa conhecida, uma marca ou uma entidade representativa em seu campo. Caso contrário, desde o ano passado é possível pagar por esse distintivo, embora ainda não seja uma opção disponível para todas as contas.

Como verificar minha conta do Instagram?

Se está à procura de ter o seu próprio selo azul no Instagram, deve ser porque é uma figura pública, celebridade, marca ou entidade. Este símbolo de verificação é fundamental para reconhecer uma conta real, mas também serve para proteger o utilizador verificado contra tentativas de usurpação de identidade.

Para realizar este processo, a partir da Meta Platforms indicam que as contas aceitas são supervisionadas proativamente, e um dos requisitos para aceitá-las é que devem ativar a autenticação em dois fatores, aumentando assim a segurança da conta verificada.

Desta forma, para obter a verificação, os usuários têm duas opções. A mais simples é escolher o serviço Meta Verified, que tem um custo mensal e requer a apresentação de um documento de identidade oficial. Este serviço serve para verificar a conta, fornecer assistência prioritária caso seja necessário gerenciar a conta e oferece proteção proativa contra riscos de segurança.

Mas se você acredita que atende aos requisitos necessários, a outra alternativa é solicitar a verificação gratuitamente através de um processo padrão dentro do aplicativo do Instagram. Este método avalia vários critérios para determinar se a conta realmente é de interesse público e está em conformidade com as diretrizes da plataforma. Geralmente leva um tempo, mas é igualmente eficaz.

Para solicitar a verificação gratuita, você deve abrir o aplicativo e acessar sua conta. Uma vez dentro, vá para Configurações > Contas > Solicitar verificação. Depois disso, você só precisa preencher o formulário com seu nome completo, um documento de identificação oficial e links de suporte. O Instagram revisará sua solicitação e o notificará se sua conta for verificada nos próximos dias. Enquanto isso, se sua solicitação for rejeitada, você pode tentar novamente após um mês.

É importante mencionar que não existe um número mínimo de seguidores para verificar sua conta. Você só precisa cumprir com as normas da comunidade do Instagram e representar uma entidade ou pessoa pública. Além disso, a conta deve estar aberta, com um perfil completo, uma foto representativa e pelo menos uma postagem.