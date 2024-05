Cinco Apps úteis no final do mês: organize melhor suas finanças, pagamentos e economias

Os aplicativos bancários ajudam a administrar seu dinheiro, economizar e realizar pagamentos e transferências com um nível maior de segurança.

Um app para melhorar as finanças pessoais é uma ferramenta digital que ajuda a gerir o seu dinheiro de forma mais eficaz, estabelecendo metas financeiras, controlando seus gastos e tomando decisões informadas sobre o seu dinheiro.

Revisamos várias dicas de milionários sobre “como poupar”, como a regra do “50/30/20″ de Bill Gates, em que 20% é destinado à poupança. Agora trazemos algumas recomendações de aplicativos que podem ajudar não só a controlar seus gastos e poupanças, mas também a encontrar fórmulas para poupar suas economias.

Economizar também é vital para conseguir certas coisas Clipart

1- Monefy

Esta é a opção perfeita para aqueles que desejam usar um aplicativo de economia, mas não querem associá-lo às suas contas bancárias, pois o aplicativo permite inserir manualmente todos os gastos diários em diferentes categorias.

Esses são inseridos em um gráfico que mostra o valor correspondente de cada dia para fornecer um total de tudo o que foi gasto e em quê, como restaurantes, roupas, despesas domésticas, telefone, etc.

Tudo será agrupado e organizado por cores para identificar o gráfico correspondente ao gasto gerado, enquanto você pode ver os diferentes percentuais e adicionar categorias. A plataforma está disponível para dispositivos Android e iOS.

2- Fintonic

O Fintonic permite trabalhar com contas bancárias de diferentes entidades e controlar detalhadamente os gastos do usuário através de gráficos.

O Fintonic acessa essas informações de forma totalmente segura e, além de facilitar a gestão do dinheiro, também oferece conselhos, recomendações e truques para economizar aos poucos.

É compatível com praticamente todas as entidades bancárias possíveis e é possível controlar comissões, economizar na conta de luz ou gás ou podemos receber notificações se houver algum problema. O aplicativo é gratuito para iOS e Android e possui uma versão web.

Fintonic

3- Propital

Este aplicativo da fintech chilena, Propital, busca precisamente transformar a gestão das finanças pessoais em um sucesso garantido.

Dentro das opções do aplicativo, disponível no Android e IOS, está a "organização total", que é um registro completo dos seus ativos e passivos para ter uma visão completa da sua situação financeira. Além disso, você pode revisar recomendações personalizadas, dependendo do seu perfil, recebendo conselhos e sugestões específicas para melhorar suas finanças.

App Propital

Por outro lado, se estiver procurando investir parte dos seus recursos, conte com a seção “investimentos à sua medida”, onde pode descobrir oportunidades de investimento adaptadas ao seu perfil, graças ao seu catálogo imobiliário. “Este aplicativo gratuito é o co-piloto necessário para manter a ordem e não cair em excessos, permitindo poupar ou investir graças às análises detalhadas”, explicou Francisco Rocha, CEO da Propital Chile. Se estiver interessado em aprender, também está disponível a secção “Academy”, onde pode encontrar cursos de investimento, sistemas financeiros e conceitos.

4- Desafio das 52 semanas

Este aplicativo propõe um desafio de economizar aos poucos ao longo de 52 semanas. (Desafio das 52 semanas)

Outro app recomendado para economizar é o “Desafio 52 semanas”, que oferece a possibilidade de planejar para alcançar um objetivo em um ano.

Apenas a meta deve ser selecionada e automaticamente o aplicativo calcula quanto dinheiro deve ser poupado a cada dia para alcançar o objetivo.

Neste caso, não é necessário economizar diretamente na conta bancária, você pode seguir o método que preferir. Uma vez que o dinheiro daquela semana for guardado, ele será marcado como depositado.

Walmart Week

Cada vez a quantidade economizada será maior para alcançar o objetivo e se não economizar uma semana, o aplicativo recalcula para compensar nas próximas semanas o valor que deveria ter sido guardado anteriormente. A plataforma se destaca porque é fácil de usar e permite ver um percentual, a todo momento, do que já foi alcançado e do que falta para atingir a meta.

5- Pé de Meia

Com este app, é possível conectar todas as contas bancárias para ver os movimentos de uma só vez.

Além disso, ordene automaticamente as transações para que seja possível observar para onde vai o dinheiro a cada mês, desde transporte até restaurantes e compras. Também facilita parar as assinaturas esquecidas e cuida do acompanhamento de todos os pagamentos periódicos.

Além disso, é possível cancelar inscrições em academias, seguros e loterias de forma segura e rápida.

Faixa bônus: Arbor

Arbor é um aplicativo de saúde financeira com o qual você pode economizar, pagar dívidas e investir. Ou seja, reúne o melhor de dois mundos em relação a todas os apps recomendados anteriormente. É um aplicativo de saúde financeira para economizar, pagar dívidas e investir. E, de fato, se destaca por permitir que seus usuários economizem automaticamente sem perceber.

Homem escrevendo suas finanças

Isto é feito através de técnicas como o arredondamento, que permite poupar o excedente daquelas compras que não atingem um número fechado. Por exemplo, se um produto custar 1,70 dólares, os 30 centavos podem ser poupados, assumindo que custou exatamente essa quantia.

Além disso, tem uma calculadora para saber quanto está custando realmente uma dívida, criar uma meta de poupança para pagar uma parcela mensal maior e liquidar uma obrigação com menos juros e mais rapidamente.