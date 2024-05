As funções ocultas do Google Maps que podem transformar o seu dia a dia

Lançado pela primeira vez em 2005, desde então o Google Maps tem conseguido transformar a forma como nos movemos pelo mundo. Antes de termos acesso a esse tipo de ferramenta, tínhamos que recorrer a guias, mapas e perguntar a estranhos onde estávamos. Mas o surgimento dos smartphones com internet trouxe muito mais do que diversão, e utilidades como o Maps rapidamente ganharam destaque por sua interface revolucionária.

Ao longo dos anos, o Google tem enriquecido seu app. Por exemplo, eles adicionaram imagens de satélite, informações de tráfego em tempo real e também incluíram sugestões personalizadas de lugares para visitar, com base nas experiências dos usuários. Até o momento, o Google Maps está se tornando cada vez mais popular e possui muitas opções ocultas para melhorar ainda mais nossas saídas.

Como tirar o máximo proveito do Google Maps?

Após cada atualização, o Google Maps tornou-se muito mais intuitivo, ajudando milhões de pessoas a planejar suas viagens, explorar novos destinos ou simplesmente gerenciar sua vida diária com mais precisão. Por isso, não é surpresa que hoje este aplicativo esteja completamente consolidado como uma ferramenta de navegação, mesmo que não saibamos tudo o que podemos fazer com ele.

Por exemplo, uma de suas funções ocultas são os mapas internos. Literalmente, se você se perder em um aeroporto grande ou em um shopping, você pode acessar os mapas internos do Google Maps para entender como é o interior dos prédios. Para usá-lo, procure o edifício no Google Maps e dê zoom até ver o ícone de um mapa, o que indica que essa visualização está disponível.

Também há a vista imersiva do Google Maps , que permite explorar um local antes de visitá-lo fisicamente e através de imagens 3D de alta resolução, proporcionando uma visão realista de vários locais, permitindo explorá-los a partir de diferentes ângulos antes de visitá-los.

Entretanto, a realidade aumentada também faz sua entrada no Google Maps através do Live View, que sobrepõe direções e sinais em tempo real sobre a imagem captada pela câmera do seu celular. Essa ferramenta é muito útil para encontrar direções rapidamente em ambientes desconhecidos.

E para aqueles que adoram procurar o que fazer em tempo real, essa função será muito útil. O Google Maps permite encontrar lugares específicos com sua função de pesquisa contextual. Por exemplo, você pode inserir consultas como "peixarias com WiFi perto de mim" e obter resultados completos com horários de funcionamento, avaliações e fotos, o que ajudará a decidir para onde ir.

Por último, uma das características mais úteis e não tão conhecidas é a função de mapas offline do Google Maps, que permite baixar mapas de áreas específicas para que possa continuar navegando sem precisar de uma conexão com a internet. Seu objetivo? Para que nunca se perca, nem mesmo em lugares remotos.