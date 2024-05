A nave espacial Psyche ligou seus motores “de cinema” para seu encontro com o asteroide de mesmo nome

A espaçonave Psyche está se aproximando do encontro com o asteroide de mesmo nome

A missão da NASA para o asteroide 16 Psyche, conhecido por sua riqueza em metais, atingiu um marco importante enquanto navega pelo sistema solar: acionou seus motores de íons, propulsão elétrica solar que impulsiona seu avanço. O lançamento da espaçonave, batizada como Psyche, em 13 de outubro de 2023, forneceu o impulso inicial necessário para atravessar mais de 300 milhões de quilômetros de espaço, além da órbita de Marte.

ANÚNCIO

Os motores de íons a bordo de Psyche agora assumiram o controle da aceleração. Eles funcionam convertendo a luz solar em eletricidade através de painéis solares que formam as "asas" da nave espacial. Esta eletricidade alimenta um campo eletromagnético que impulsiona e expulsa íons de gás xenônio, criando um empuxo suave que acumula velocidade.

Atualmente, Psyche está viajando a 135 mil km/h, com o objetivo de atingir as 200 mil km/h.

Embora a força exercida pelos íons seja pequena, esse impulso constante é suficiente para aumentar a velocidade da nave espacial no vácuo do espaço. Os motores de íons da Psyche estão quase sempre em funcionamento enquanto avançam em direção ao seu destino, o asteroide 16 Psyche, que será orbitado por pelo menos dois anos.

Este asteroide, com 280 quilômetros de largura, é um fragmento do núcleo metálico de um antigo planeta, fornecendo informações inestimáveis sobre a formação de planetas rochosos como a Terra.

Durante sua viagem, Psyche tem estado ativa coletando dados científicos com vários instrumentos, incluindo um magnetômetro e um espectrômetro de raios gama e nêutrons. Além disso, testou uma nova tecnologia de comunicações ópticas no espaço profundo, utilizando lasers para transmitir dados a distâncias interplanetárias, com resultados promissores.

"Até este ponto, temos estado ligando e verificando os vários equipamentos necessários para completar a missão, e podemos relatar que estão funcionando perfeitamente", disse Henry Stone, diretor do projeto Psyche no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA.

Psyche continua a tradição de missões ao cinturão de asteroides que usam motores de íons, demonstrando que essa tecnologia, antes relegada à ficção científica, é agora uma realidade científica no espaço exploratório.