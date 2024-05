Telescópio Espacial James Webb e Hubble combinam dados para decifrar um dos maiores mistérios do Universo

(NASA, ESA, AND THE HUBBLE SM4 ER/Europa Press)

Cientistas de diferentes instituições dedicadas ao estudo da astronomia combinaram dados do Telescópio Espacial James Webb e do Hubble para decifrar um dos maiores mistérios do Universo. A que velocidade o cosmos está se expandindo? Os especialistas não conseguiram estabelecer um padrão, mas revelaram que as medições feitas anteriormente não estavam erradas.

Os astrônomos não compreendiam como era possível que a velocidade de expansão do Universo mudasse dependendo da região para a qual os observatórios estavam apontando. Eles acreditavam que havia erros nos cálculos, pois os resultados eram diferentes de acordo com o método de medição aplicado.

Após a chegada do Telescópio Espacial James Webb, foi confirmado que não há erros nos cálculos: as fórmulas estão corretas, mas os resultados diferentes nos fazem questionar se estamos interpretando mal as leis da física, tal como as conhecemos.

Os cálculos dos cientistas, usando as observações do Telescópio Espacial Hubble, conseguiram medir que a velocidade é de 73 quilômetros por segundo por megaparsec. No entanto, recorrendo a outros métodos, encontraram que a velocidade é de 67 quilômetros por segundo por megaparsec.

Essa diferença, que visualmente pode ser mínima, quando levada em grande escala, apresenta uma discrepância importante.

“Queriam encontrar um erro humano”, destaca o site Xataka. Mas o que descobriram foi que sempre estiveram certos. Portanto, embora ainda não consigam medir a velocidade com que o Universo está se expandindo, o que eles pensam é que possivelmente as leis da física que conhecem não são corretas, e toda a maneira de compreender a existência poderia mudar.

"Podemos estar entendendo mal o universo", disse Adam Riess, físico que liderou a pesquisa sobre a expansão do Universo.

Essa discrepância nas velocidades de expansão do Universo é chamada de ‘Tensão de Hubble’. É uma fórmula que se procura resolver para encontrar exatamente quanto o terreno galáctico em que vivemos está crescendo.

Encontrar o resultado deste cálculo é um objetivo importante na cosmologia moderna, pois ajudaria a melhorar nossa compreensão da física fundamental do universo e poderia ter implicações significativas para teorias cosmológicas atuais e futuras.