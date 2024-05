Elon Musk dá o golpe final no X com o que era o Twitter e os Likes agora serão privados

Vocês entraram recentemente no X? A rede social que antes era o Twitter e que caiu em desgraça depois de ser comprada por Elon Musk está cada vez mais irreconhecível devido à inundação de bots, publicidade, sock puppets e essas mudanças no algoritmo que mostram de tudo, menos nossos amigos e temas de interesse. Estes têm sido fatores importantes para o colapso da popularidade da plataforma e parece que as coisas estão prestes a piorar, já que os Likes ou Curtidas estão prestes a se tornar privados.

Tudo começou como um rumor cheio de incredibilidade, derivado de uma descoberta quase acidental que parecia sugerir a possibilidade de que a rede social eliminaria um de seus elementos mais distintivos. Mas honestamente, a grande maioria desconsiderou a potencial filtragem no início.

Depois de tudo, eliminar a visibilidade dos Curtidas ou Gostei de uma rede social que praticamente existe por eles seria o equivalente a dar um tiro no pé antes de correr uma maratona com a intenção de vencê-la. Mas parece que isso é exatamente o que Elon Musk e sua equipe acabaram de fazer.

Embora, segundo afirmam, aparentemente muito convencidos de si mesmos, eles têm uma série contundente de argumentos para fazer isso. Esclarecendo que a mudança não é tão radical como se pensava nos primeiros rumores.

Por que X elimina os Likes ou Curtidas dos perfis públicos

Goste ou não, X, a rede social anteriormente conhecida como Twitter, está se preparando para remover os Likes ou Curtidas públicas dos perfis dos usuários. Em uma decisão que gerou controvérsia entre toda a comunidade orgânica, embora os responsáveis por essa ideia afirmem que estão buscando combater a pressão social e melhorar a experiência dos usuários com um algoritmo personalizado para cada usuário.

De acordo com Haofei Wang, Diretor de Engenharia da X, que acabou confirmando os rumores, os “likes” públicos incentivam comportamentos negativos. Muitos usuários evitam curtir conteúdo que lhes interessa por medo de críticas ou de prejudicar sua imagem pública. Por isso, sua ideia foi tornar essa seção privada:

"Sim, estamos tornando os Curtir privados."

Os "curtir" públicos estão incentivando comportamentos incorretos. Por exemplo, muitas pessoas sentem-se desencorajadas de dar "curtir" em conteúdo que possa ser "perturbador" por medo de retaliação dos trolls ou para proteger sua imagem pública.

Em breve, você poderá curtir sem se preocupar com quem pode ver. Também lembramos que quanto mais publicações você curtir, melhor será seu algoritmo "Para você".

Como funcionará agora o X

É hora de esclarecer o alcance real das mudanças, pois os rumores neste momento saíram de proporção. Com a eliminação dos likes públicos, os usuários ainda poderão ver quem curtiu suas próprias publicações.

Uma vez que a única coisa que se tornará privada será a aba do nosso perfil que reúne todas as publicações que curtirmos. Portanto, teoricamente, por enquanto, tudo o mais permanecerá igual.

O número total de curtidas em cada postagem continuará sendo visível. No entanto, não será mais possível ver quem curtiu as postagens de outros usuários.

No entanto, a medida tem gerado opiniões divididas entre os usuários do X. Alguns a aplaudem, acreditando que ajudará a criar um ambiente mais livre de pressão na plataforma.

Mas outros a criticam, argumentando que ela elimina a transparência e dificulta a conexão com pessoas que compartilham interesses semelhantes.