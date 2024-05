Consumir alimentos processados aumenta o risco de câncer de estômago

O consumo de alimentos processados, com exercício limitado e acesso deficiente a frutas e vegetais se tornam fatores de alto risco para o desenvolvimento de câncer de estômago, que já começa a ser diagnosticado a partir dos 40 anos, alerta a doutora Anaum Maqsood, oncologista gastrointestinal do Hospital Houston Methodist.

As pesquisas mostram que os pacientes hispânicos têm o dobro de chances de desenvolver câncer de estômago relacionado a infecções e três vezes mais chances de morrer por elas.

"Embora a idade média do diagnóstico seja de 68 anos, atualmente estamos observando câncer de estômago avançado em pessoas com 60, 50 e até mesmo 40 anos", explicou a especialista.

Ao compartilhar algumas dicas para reduzir o risco de câncer, a oncologista gastrointestinal menciona que embora alguns casos de câncer de estômago sejam de origem genética, muitos fatores de risco podem ser controlados em colaboração com o médico.

Sintomas do câncer de estômago

O câncer de estômago precoce raramente causa sintomas. No entanto, a longo prazo, a inflamação e os ácidos digestivos que entram na garganta causam alterações nas células que podem levar ao câncer gastrointestinal (GI).

"Os ácidos estomacais são muito importantes para a digestão, mas à medida que o dano ácido inicia mais processos de reparação celular e o crescimento de novas células, aumentam as possibilidades de que algumas dessas células se descontrolem e se convertam em câncer" — Dra. Anaum Maqsood, oncologista gastrointestinal do Hospital Houston Methodist.

Sinais de alerta que nunca devem ser ignorados:

Inchaço depois de comer

Sangue nas fezes, que podem parecer de cor marrom escuro ou preto.

Diarreia ou prisão de ventre

Indigestão, azia ou doença do refluxo gastroesofágico (DRGE)

Perda de apetite

Náuseas ou vômitos

Dor ou desconforto no abdômen

Sensação de comida presa na garganta

Inchaço ou acúmulo de líquido no abdômen

Perda de peso inexplicável

Fraqueza e fadiga

Estes sintomas também podem estar associados a outras condições, então conhecer os fatos pode fazer a diferença entre obter uma cura potencial ou, em alguns casos, desenvolver uma doença mortal.

"Converse com um médico imediatamente se os sintomas gastrointestinais não melhorarem com um tratamento de venda livre", recomenda a especialista. "Se os sintomas não melhorarem dentro de um prazo de oito semanas, deve-se realizar uma endoscopia para garantir que não haja uma doença subjacente."

Fatores de risco

É essencial evitar:

Dieta alta em alimentos salgados, defumados, legumes em conserva ou alimentos que contenham nitratos e nitritos.

Consumo de álcool ou tabaco

Excesso de peso ou obesidade

A oncologista esclarece que algumas formas de câncer de estômago são genéticas, o que significa que as alterações no DNA associadas a alguns cânceres são transmitidas de geração em geração. Por exemplo, mutações no CDH+1 estão associadas ao câncer gástrico. A síndrome de Lynch está associada a vários tipos de câncer, incluindo câncer de mama, cólon e estômago.

A infecção pela bactéria Helicobacter pylori (H. pylori) também pode causar câncer de estômago. A H. pylori se espalha através de alimentos e água contaminados ou por contato com sangue, vômito ou fezes infectadas.

"O tratamento para a infecção por H. pylori consiste em um ciclo de antibióticos de quatro semanas (...) Infelizmente, se as pessoas não receberem o tratamento adequado ou não seguirem com a medicação, a infecção por H. pylori pode causar câncer de estômago." — Doutora Anaum Maqsood

Riscos

Esôfago de Barrett, uma condição em que o revestimento do esôfago é danificado pela doença do refluxo gastroesofágico.

Acidez estomacal crônica, indigestão ou ERGE que dura mais de oito semanas

Antecedentes familiares de câncer de estômago

Anemia perniciosa, quando o sistema imunológico destrói as células do revestimento do estômago

Sangue tipo A, que alguns estudos demonstraram aumentar o risco de câncer de estômago por razões que ainda estão sendo investigadas

Antecedentes de cirurgia de estômago ou pólipos gástricos

Exposição ambiental, como trabalhar nas indústrias do carvão ou da borracha

Se apresentar algum desses fatores, fale com o seu médico para avaliar se você pode ter um alto risco de câncer de estômago.

Quando é recomendado realizar estudos?

A colonoscopia a partir dos 45 anos, ou antes, é o exame de rastreio de referência para detectar o câncer de cólon, ou preveni-lo, através da remoção de pólipos suspeitos. Embora não haja testes de detecção de estômago para o câncer de estômago para a população em geral, pacientes com fatores de risco têm opções de diagnóstico.

Um gastroenterologista pode recomendar que você faça exames ou procedimentos minimamente invasivos para identificar seu risco e/ou diagnosticar câncer de estômago.

Exames ou procedimentos:

A endoscopia é um procedimento de consultório para analisar uma amostra de células do estômago enquanto você está sob sedação leve. Você não precisará beber uma solução prévia, como no caso de uma colonoscopia, e não é necessária hospitalização.

É administrada anestesia sedativa e é inserido um tubo fino, flexível e iluminado na boca e pela garganta até ser possível visualizar o estômago. É retirada uma pequena amostra de tecido estomacal para ser observada ao microscópio em busca de anomalias.

"O procedimento dura cerca de 30 minutos", explica a especialista, "depois você se recupera por uma hora e volta para casa. É tão fácil, ou mais fácil, do que fazer uma colonoscopia. E em alguns casos, pode evitar que os pacientes sofram de câncer de estômago avançado".

A deglutição de bário, ou série gastrointestinal superior, é um exame no qual se ingere uma bebida com um agente de diagnóstico por imagem em seu interior, que se ilumina sob raios-X. O agente reveste os órgãos gastrointestinais para que os médicos possam procurar anomalias no estômago e no esôfago.

As análises de sangue nas fezes podem medir o nível de pepsinogênio nas fezes. O pepsinogênio é uma substância que auxilia na digestão, e níveis baixos podem indicar um problema gastrointestinal crônico, como câncer.

Recomendações de hábitos

"Cada vez mais pessoas estão apresentando sintomas de indigestão, azia e doença do refluxo ácido devido às nossas dietas, falta de exercício, estilos de vida e aumento do índice de massa corporal (IMC)", afirma a doutora Maqsood.

Recomenda-se a eles: