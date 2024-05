Como falar com a Inteligência Artificial a partir do seu celular?

Num mundo cada vez mais dominado pela tecnologia, a Inteligência Artificial (IA) tornou-se um ator omnipresente. Desde os telemóveis até aos automóveis, a IA está presente na vida de formas cada vez mais profundas.

"AI Prompter" é o nome atribuído à linguagem que deve ser utilizada para interagir corretamente com a Inteligência Artificial. Deve ser claro, conciso e respeitoso, baseando-se na compreensão mútua e na colaboração.

Apenas assim será possível aproveitar ao máximo o potencial da IA. A Servinformación, parceira do Google, compilou alguns dos prompts mais úteis e práticos com os quais você poderá começar a interagir com o Gemini, a Inteligência Artificial do Google, que agora também pode ser baixada como aplicativo na Google Play Store, já que anteriormente essa IA só podia ser usada em navegadores de desktop.

Verónica Henao, Desenvolvedora de Negócios Representados da Servinformación, destaca que não se pode esquecer que a IA não é humana, portanto não possui as mesmas experiências, conhecimentos ou emoções que os humanos, o que faz com que suas respostas sejam concretas.

A IA é literal

Ela não entende sarcasmo, metáforas ou linguagem informal. Portanto, para interagir com ela, você deve ser claro e direto em sua comunicação. A IA está em constante aprendizado, então quanto mais você interagir com ela, melhor a entenderá.

Dicas para usar o Gemini para o Workspace

Utilize linguagem natural: Escreva como se estivesse conversando com outra pessoa. Expresse pensamentos completos em frases completas.

Seja específico e repita. Diga ao Gemini para Workspace o que precisa que ele faça (resumir, escrever, mudar o tom, criar). Forneça o máximo de contexto possível.

Seja conciso e evite a complexidade. Expresse sua solicitação em linguagem breve, mas específica. Evite gírias.

Transforme isso em uma conversa. Ajuste suas instruções se os resultados não atenderem às suas expectativas ou se achar que há margem para melhoria. Use instruções de acompanhamento e um processo iterativo de revisão e refinamento para obter melhores resultados.

Há quatro áreas principais a considerar ao escrever uma mensagem eficaz. Embora não seja necessário usar todas as quatro, tê-las em mente ajudará a obter melhores respostas:

Pessoa

Tarefa

Contexto

Formato.

A seguir, alguns exemplos dos Prompts mais eficazes com os quais você pode aproveitar ao máximo o Gemini ao usar o Workspace.

Serviço ao cliente: O primeiro passo que você deve fazer é abrir um novo documento no Google e para solicitar a ajuda do Gemini, clique em Extensões - "Ajude-me a escrever". Um prompt correto que você deveria escrever poderia ser:

Rascunhos de modelos para três tipos diferentes de comunicação com o cliente. Crie um modelo para e-mails de desculpas, mensagens de confirmação de pedidos e notas de agradecimento para clientes fiéis. Mantenha cada modelo em um parágrafo e use um tom amigável. (Gêmeos no Docs)

Recursos humanos: Para acessar, basta abrir o arquivo do Google Sheets onde você vai trabalhar e solicitar à Gemini "Ajude-me a organizar". Você pode usar o seguinte comando.

Crie uma tabela descrevendo o cronograma da primeira semana de um novo funcionário, incluindo reuniões-chave, sessões de treinamento e apresentações. Forneça uma coluna para contatos-chave e níveis de prioridade (baixa, média, alta) para cada atividade. (Gemini no Sheets)

Marketing: Você pode abrir o Gemini no navegador do Google e digitar, por exemplo, o seguinte comando:

Criar uma imagem de um avião voando sobre as nuvens acima de montanhas e rios durante o amanhecer que possa ser usada na campanha de marketing para promover minha empresa de viagens. (Gêmeos em Slides).

A interação com a Inteligência Artificial, como o Gemini, requer uma abordagem clara e direta na comunicação. Ao usar linguagem natural, ser específico e conciso, é possível aproveitar ao máximo seu potencial em diversas áreas, desde atendimento ao cliente até marketing. A compreensão de sua natureza literal e seu constante processo de aprendizagem são fundamentais para uma interação eficaz.