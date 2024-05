A chegada dos extraterrestres será em breve revelada: nova lei nos EUA obriga a abertura dos arquivos de OVNIs

Depoimentos de homens que afirmam ter sido sugados por uma nave com seres de outro planeta, criaturas estranhas vistas em campos escuros e naves supostamente espaciais voando pelos nossos céus, sem qualquer explicação, são apenas algumas das evidências que foram registradas de supostos extraterrestres. São classificados como Objetos Voadores Não Identificados (OVNIs) e muitos estão sob um segredo ao qual apenas um punhado de pessoas no mundo tem acesso.

O termo Ovni evoluiu para um mais específico chamado FANI ou UAP (fenômenos aéreos não identificados), que tem a intenção de incorporar eventos estranhos que parecem ser de outro planeta, não envolvendo naves espaciais, mas sim seres estranhos de origem desconhecida.

Alguns dos arquivos sobre OVNIs ou FANIs foram revelados nos últimos três anos. No entanto, as evidências da presença extraterrestre em nosso planeta ainda não são definitivas, apesar do testemunho do ex-oficial da Força Aérea dos Estados Unidos, David Grusch, que declarou sob juramento na Câmara dos Representantes dos EUA que organizações públicas americanas tinham evidências biológicas e tecnológicas não humanas.

Imagem referencial Casal de idosos acenando para OVNIs voadores, imagem gerada em 3D (gremlin/Getty Images)

Este testemunho, combinado com a enorme quantidade de vídeos de fenômenos estranhos disponíveis na Internet, foi o que motivou o congressista do Tennessee, Tim Burchett, do Partido Republicano, a introduzir um projeto chamado ‘Lei de Transparência UAP’, que obriga as organizações governamentais do Pentágono a revelar evidências sobre os OVNIs.

Em uma entrevista com a Fox News, Burchett reclama que as organizações militares dos Estados Unidos “passam todo esse tempo nos dizendo que não existem e depois liberam os arquivos”.

“Este projeto de lei não se trata apenas de encontrar homenzinhos verdes ou discos voadores, mas sim de obrigar o Pentágono e as agências federais a serem transparentes com o povo americano. Estou cansado de ouvir os burocratas me dizerem que essas coisas não existem, enquanto gastamos milhões de dólares dos contribuintes estudando-as há décadas”, disse o congressista, de acordo com a matéria do The Byte.