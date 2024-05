WhatsApp: cinco opções do aplicativo que você não sabia que existiam

Logotipos no smartphone

O WhatsApp tem um bom conjunto de funções, que às vezes ficam em segundo plano, já que a grande maioria dos usuários só envia e recebe mensagens. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre o serviço de mensagens do Meta, para evitar cair na monotonia do uso das plataformas digitais.

Funções desconhecidas do WhatsApp

Recentemente, a equipe do WhatsApp integrou os áudios de voz que só podem ser ouvidos uma vez. Eles são chamados de "áudios bomba", precisamente por essa característica.

1. As notas de voz autodestrutivas chegaram ao WhatsApp sob o formato de “Ver” uma única vez. A mesma funcionalidade que já foi implementada nas imagens e vídeos.

Notas de Voz Bomba

2.- Luzes para notificações. personalizar a cor da luz do seu celular, dependendo do tipo de notificação que você recebe: mensagem de chat privado, chat em grupo ou diferentes tipos de chamadas.

Nas notificações, você encontrará a opção de luz, com a qual pode brincar. O meio mencionado anteriormente informa que as cores disponíveis são: amarelo, azul, branco, ciano, roxo, vermelho, verde ou nenhum.

3.-Otimize sua memória. Embora essa seja uma função que geralmente está nas configurações do celular, o próprio WhatsApp permite limpar o cache do seu próprio sistema.

Ao segurar o ícone do aplicativo, várias opções serão exibidas. Selecione o "i" dentro de um círculo para acessar as informações do aplicativo e em Armazenamento e Cache, você pode limpar o cache para manter o serviço livre de arquivos desnecessários.

4.- Mantenha a sua segurança em pleno silenciando as chamadas de números desconhecidos. Desta forma, você poderá evitar invasões à sua privacidade.

Nas Configurações-Privacidade, vá para Chamadas e selecione: Silenciar chamadas de números desconhecidos.

5.- Vídeos curtos: Esta opção é para tornar as conversas mais dinâmicas, pois através dela é possível enviar um vídeo curto, de 60 segundos, no chat e conta com a opção de mãos livres, pois não é necessário manter nenhum ícone pressionado enquanto grava a mensagem.