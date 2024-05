O que fazer com os perfis de redes sociais após um falecimento?

Se chegou até aqui, provavelmente é porque está procurando o que fazer com as redes sociais de um ente querido após o seu falecimento. Este é um tema do século XXI e sobre o qual geralmente não falamos muito. Já se perguntou o que acontecerá com o seu perfil do Instagram se um dia algo te acontecer? O que fazer com o Facebook de alguém que já partiu? Aqui tentaremos responder a essas questões.

Primeiro, é importante entender que, quando uma pessoa falece, a sua presença nas redes sociais não desaparece automaticamente. As políticas das principais plataformas como o Facebook, Instagram e WhatsApp variam, mas geralmente permitem que familiares ou amigos próximos desses usuários gerenciem ou solicitem a conversão do perfil em um memorial, ou então a simples exclusão do perfil.

Testamento digital na Meta Platforms

Instagram, Facebook e WhatsApp pertencem à Meta Platforms, empresa liderada até o momento por Mark Zuckerberg. Todas essas plataformas pedem apenas um e-mail e informações pessoais para abrir uma conta, mas o que elas não fazem é perguntar se queremos ativar um plano de contingência para nossas contas online após nossa morte.

Claramente estamos falando de um assunto delicado, que muitos chamam de "testamento digital" ou, basicamente, cumprir os desejos de uma pessoa sobre como gerenciar seu legado online após sua morte. Então, vamos para a plataforma:

O Instagram permite transformar o perfil de uma pessoa falecida em um perfil memorial ou excluí-lo completamente, se assim for solicitado por um familiar direto. Para ambos os casos, o processo envolve a comprovação do falecimento através do envio de um documento que ateste essa condição e é realizado entrando em contato diretamente com o suporte da plataforma.

Por sua vez, o Facebook oferece opções semelhantes, embora com a diferença de também permitir aos usuários planejar antecipadamente o destino de suas contas após sua morte. Isso inclui designar um contato legado que irá gerenciar o perfil memorial ou decidir diretamente sobre a exclusão da conta. Essas preferências são facilmente configuradas através da seção de Configurações e privacidade da conta.

No que diz respeito ao WhatsApp, o aplicativo tem uma política de excluir automaticamente contas que não registram atividade por quatro meses. No entanto, se a conta for reativada no mesmo dispositivo com o mesmo cartão SIM, deve ser possível restaurar o backup local e assim recuperar as mensagens e dados enviados.

No entanto, a configuração de um testamento digital pode ser um assunto tabu nos dias de hoje, mas sem dúvida é relevante, especialmente para pessoas mais ativas nas redes sociais. Há quem diga que é melhor prevenir do que remediar, não é mesmo?