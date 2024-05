Winamp confirma que está voltando como um reprodutor de mídia de código aberto para 2024

Aqueles de nós que vivemos a era dourada da música digital através do MP3, anos antes das plataformas de streaming como o Apple Music, Spotify e similares, lembraremos com carinho o Winamp, o melhor reprodutor de arquivos musicais que já existiu na Terra em toda a história. E isso se deve ao simples, mas contundente, fato de seu nível de personalização e configuração, que podia chegar a níveis quase insanos, mas dignos de admiração.

Encontrar um arquivo MP3 com fidelidade decente em seu áudio era um desafio considerável no início do século XXI, encontrar música gratuita era relativamente fácil graças a plataformas como Napster ou Kazaa, mas muitas vezes o arquivo não era o melhor em termos de qualidade.

No entanto, e felizmente, o Winamp poderia nos ajudar a salvar o dia de uma maneira muito prática, graças ao seu robusto equalizador com o qual podíamos modificar os valores do som para melhorar substancialmente a melodia a ponto de deixar de considerar melhor comprar o CD.

Mas isso era apenas a ponta do iceberg, este programa era uma joia bestial que permitia ser configurado e personalizado em níveis inimagináveis.

O Winamp está de volta e será de código aberto

Durante anos temos relatado a odisseia da ressurreição do Winamp e agora, no mais recente dos acontecimentos, confirma-se que este será de código aberto no final deste ano. Seus próprios criadores divulgaram a notícia em seu blog oficial de que o código-fonte do aplicativo para Windows estará disponível para desenvolvedores de todo o mundo em 24 de setembro de 2024, pegando o mundo de surpresa.

O Winamp começou sua jornada há duas décadas sob o guarda-chuva da Nullsoft, quando foi desenvolvido em conjunto por Justin Frankel e Dmitry Boldyrev. Era famoso por seu design leve, ampla personalização e uma grande quantidade de plugins para expandir a funcionalidade do player.

Winamp Agora com código aberto

Mas então, em 1999, a Nullsoft foi vendida para a America Online e depois se tornou um zumbi e foi adquirida pela Radionomy, agora Llama Group, em 2014. Apenas um ano depois da AOL praticamente matar o projeto.

Passou outra década de incertezas enquanto o reprodutor de mídia continuava disponível para Windows, Macintosh (como MacAmp), iOS e Android, mas nada relevante aconteceu, na verdade o programa quase desapareceu do mapa por ser irrelevante.

Por que o Winamp será de código aberto

A Winamp explicou em seu blog que está abrindo o código para convidar a colaboração de desenvolvedores que vivem em diferentes partes do mundo e que podem contribuir com sua paixão, experiência e ideias para ajudar este software icônico a evoluir. Conforme detalhado pelo CEO da Winamp, Alexandre Saboundjian:

"Esta é uma decisão que irá encantar milhões de usuários em todo o mundo. Vamos nos concentrar nos novos reprodutores móveis e em outras plataformas. Vamos lançar um novo reprodutor móvel no início de julho."

No entanto, não queremos esquecer as dezenas de milhões de usuários que utilizam o software no Windows e se beneficiarão da experiência e criatividade de milhares de desenvolvedores. O Winamp continuará sendo o proprietário do software e decidirá sobre as inovações feitas na versão oficial.

WinAmp Código aberto

Os desenvolvedores interessados em contribuir para o futuro do Winamp podem se inscrever na iniciativa através do site oficial.

A comunidade global de desenvolvedores terá agora a oportunidade de se juntar a esta jornada e moldar o futuro deste lendário reprodutor de mídia.

Mas é importante ressaltar que isso se aplica apenas por enquanto à versão de desktop.