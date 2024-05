WhatsApp lança nova funcionalidade: agora você pode reverter o ‘apagar para mim’

Atualmente, são poucas as pessoas que não utilizam o WhatsApp. E se você chegou até aqui, provavelmente é um usuário ativo do aplicativo de mensagens instantâneas lançado em 2009. Esta plataforma permite enviar mensagens de texto, imagens, vídeos e arquivos de áudio rapidamente pela Internet, eliminando as fronteiras e as tarifas adicionais das mensagens SMS. Além disso, possui recursos de segurança e funcionalidades para melhorar nossas conversas, o que a torna um aplicativo altamente valorizado para o dia a dia de muitas pessoas.

ANÚNCIO

No entanto, o cenário deixa de ser tão bonito quando você comete um erro em uma mensagem. Isso pode ser um erro de proporções, e se você ainda pressionar “apagar para mim”, a experiência se torna uma catástrofe, pois você não pode fazer nada para impedir a outra pessoa de ler a sua mensagem. Pelo menos até agora, pois o WhatsApp tem uma novidade a esse respeito.

Whatsapp Mensagens erradas nunca mais (Pexels / Pixabay)

Como funciona a nova opção do WhatsApp?

Como mencionamos anteriormente, o WhatsApp acabou de lançar uma função que é especialmente útil para corrigir erros ao clicar em “apagar para mim” em vez de “apagar para todos”.

Portanto, agora, se por acaso escolher “apagar para mim”, aparecerá uma opção para “Desfazer” esta ação. Ao selecioná-la, a mensagem será restaurada, permitindo que a elimine corretamente para todos os participantes da conversa. E bem, para apagar uma mensagem para todos, simplesmente selecione a mensagem, clique em “apagar para todos”, e o texto da mensagem será substituído por “Esta mensagem foi eliminada”.

Por outro lado, se você é o administrador de um grupo, também tem a capacidade de apagar mensagens enviadas por outros usuários. O procedimento é o mesmo: selecione a mensagem e escolha “apagar para todos”. Uma notificação aparecerá indicando que a mensagem foi excluída pelo administrador. No entanto, o WhatsApp permite um prazo de até dois dias após o envio de uma mensagem para excluí-la em chats individuais ou em grupo.

Depois disso, não há uma maneira oficial de ver mensagens excluídas no WhatsApp. Uma vez removidas, existem métodos externos, como aplicativos de terceiros que salvam notificações, ou restaurar backups anteriores, mas isso poderia colocar em risco sua segurança e privacidade.