Vidnoz AI: a ferramenta gratuita que permite criar vídeos com inteligência artificial

Pelo menos nos últimos dois anos, a inteligência artificial (IA) experimentou um crescimento sem precedentes, transformando a forma como nos comunicamos, como fazemos isso e até mesmo como trabalhamos. Sua evolução claramente ocorreu após a popularização de chatbots como o ChatGPT da OpenAI, que expandiu nossas mentes, demonstrando tudo o que a tecnologia é capaz de fazer. E é claro, esses avanços não estão apenas relacionados à IA generativa, pois também existem opções para criar imagens, inventar vozes ou até mesmo editar vídeos.

Em relação a este último ponto, hoje quisemos destacar Vidnoz AI, uma ferramenta que permite criar vídeos com inteligência artificial de forma rápida e surpreendentemente realista. Além disso, ela possui uma opção gratuita, algo que é apreciado nos dias de hoje, onde a maioria dos serviços são por assinatura.

O que é Vidnoz AI

Estamos falando de uma plataforma que pode ser de grande ajuda para os usuários e também para profissionais de marketing ou comunicação. A razão? É que permite combinar criatividade e inovação para criar peças audiovisuais de forma rápida.

Em primeiro lugar, Vidnoz AI se destaca por permitir que os usuários gerem vídeos automaticamente a partir de textos. Além disso, possui mais de 800 modelos e avatares realistas, o que permite criar diferentes combinações para personalizar um vídeo, com recursos disponíveis como clonagem de voz e geração automática de legendas que simplificam ainda mais a criação de conteúdo para redes sociais ou outros propósitos.

O processo de criação de um vídeo com Vidnoz AI é intuitivo e possui uma versão em espanhol para facilitar a compreensão do que estamos fazendo. Para começar, basta se registrar em seu site e ter uma ideia em mente para processar o vídeo. No entanto, também existe a versão premium, que oferece acesso a mais modelos, vozes e opções de personalização.

Mas o gratuito funciona muito bem. Para aproveitar este recurso, a plataforma orienta os usuários de acordo com suas preferências e apresenta modelos ou outras opções para criar a peça. Por exemplo, desejar que dois personagens tenham uma conversa dentro de um escritório ou criar um cartaz com um personagem falante. Tudo é possível graças à IA.

No entanto, conhecer ferramentas como Vidnoz AI pode ser realmente útil se o seu objetivo é criar conteúdo para si mesmo ou para a sua empresa. Muitas vezes, em tempos acelerados como os de hoje, não temos pausas para editar de forma tradicional, e a inteligência artificial pode ser de grande ajuda para criar um bom conteúdo multimídia.