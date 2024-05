SpaceX realiza sua primeira videochamada por celulares conectados diretamente a um satélite Starlink

Um dos pontos mais positivos do Starlink é a independência das conexões das antenas parabólicas na Terra. Isso permite que seus usuários tenham sinal em qualquer lugar do mundo, por mais remoto que seja. A equipe da SpaceX demonstrou as vantagens desse sistema com a primeira videochamada entre um iPhone conectado a um satélite da empresa de Elon Musk.

ANÚNCIO

De acordo com o que é mostrado em uma postagem da sua conta X, o iPhone não está conectado a nenhum serviço de dados de operadora telefônica, internet local ou rede Wi-Fi terrestre. A conexão é puramente com o satélite da Starlink sob uma modalidade que eles chamam de chamadas de emergência.

No caso de estar num local remoto e precisar comunicar com outra pessoa em caso de emergência, o serviço permite que estabeleça a conexão.

As imagens do usuário do iPhone que fez a conexão com o satélite parecem um pouco borradas ou pixeladas, mas a voz soa clara e a chamada nunca é interrompida, o que é o básico para uma chamada de emergência.

O Xataka relata que do outro lado da chamada havia um Google Pixel que estava de fato conectado a uma rede terrestre, como forma de simular uma verdadeira chamada de emergência de alguém em uma área remota e outra pessoa na cidade.

Conexão direta com satélites Starlink

A SpaceX e a Starlink lançaram satélites especiais que fornecem este serviço chamado Direct to Cell. "Não é tão rápido quanto o serviço residencial da Starlink, registrando velocidades de 17 Mbps, mas serve para cumprir o objetivo principal, que são as emergências", informaram no Xataka.

"Nos Estados Unidos, a Starlink fechou um acordo com a T-Mobile para realizar testes antes do lançamento do serviço. Os engenheiros da SpaceX estão realizando esses testes na faixa de frequência PCS G, que equivale à banda 25 do espectro LTE, de modo que praticamente qualquer smartphone moderno pode se conectar diretamente a um satélite Starlink Direct to Cell, mesmo em ambientes internos", acrescentaram do site mencionado.

Espera-se que este serviço esteja disponível até o final deste ano.