NASA: como é que os astronautas lavam a roupa na Estação Espacial Internacional?

Existem astronautas que passam meses na Estação Espacial Internacional da NASA (ISS). Levar cargas pesadas de muitas roupas não é uma opção, pois o espaço na nave é limitado. Muitos se perguntam como fazem para lavar as roupas que usam na microgravidade.

A lavagem com máquinas que conhecemos na Terra não é uma opção, já que as condições na órbita da Terra não permitem que a água e o detergente funcionem nas roupas. O que eles fazem então? Literalmente, eles queimam.

A Estação Espacial Internacional (ISS) possui um sistema no qual os astronautas colocam as roupas que não vão mais usar em uma cápsula que é lançada no espaço. Eles empurram esse dispositivo em direção à atmosfera do planeta, para que a fricção incinere o objeto, conforme relatado em uma nota da Mega.

Antes disso, há um fenômeno um pouco desagradável, pois os astronautas têm que usar a mesma roupa até que o cheiro se torne insuportável e precisem descartá-la.

Há um projeto de lavanderia para os astronautas

A NASA quer encontrar uma solução. Para isso, estão colaborando com especialistas da Procter & Gamble Co. Desta empresa, sediada na cidade norte-americana de Cincinnati, eles contaram que em 2022 enviaram dois produtos com detergente Tide para a ISS na tentativa de resolver a higiene das roupas.

Lelan Melvin, ex-astronauta da NASA e ex-jogador de futebol americano, relata que na estação espacial é necessário fazer exercícios durante duas horas por dia. O objetivo dessa prática é evitar que os efeitos da microgravidade afetem os músculos e os ossos.

Depois que uma peça de roupa é submetida a esse nível de atividade por vários dias, parece que “elas têm vida própria. Ficam rígidas por causa do suor”, relatou.