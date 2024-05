Não é muito para você? Vazou o preço do Samsung Galaxy Ring e não é nada amigável

O mercado de wearables quer adicionar um novo dispositivo, do qual sinceramente esperávamos que fosse mais econômico. O preço do próximo Samsung Galaxy Ring vazou e, sinceramente, não parece nada amigável, embora se mantenha na mesma linha de produtos similares que já estão no mercado.

ANÚNCIO

A primeira vez que vimos o protótipo do Samsung Galaxy Ring ao vivo foi no Mobile World Congress (MWC) em Barcelona. A empresa sul-coreana mostrou o que será este dispositivo, que se destina a executar as mesmas funções de um smartwatch, mas com foco mais em verificações de saúde.

De acordo com uma resenha da Digital Trends, que cita o renomado insider e especialista em tecnologia, Yogesh Brar, o preço do Samsung Galaxy Ring estará na faixa de 300 a 350 dólares. “Acho que é um pedaço de tecnologia bastante caro”, disse o divulgador tech em uma postagem de sua conta no X.

Além do custo do dispositivo, relatórios dessas mesmas fontes indicam que a Samsung quer adicionar um plano de assinatura ao aplicativo Samsung Health, para os usuários que desejam desfrutar de todas as funções do aparelho. O valor seria em torno de US$ 70 por ano, o que equivale a um pagamento próximo de US$ 6 por mês.

O meio citado anteriormente informa que a Samsung "poderia tentar implementar funções de inteligência artificial em ambos os dispositivos portáteis (incluindo o Samsung Galaxy Watch 7 neste plano), permitindo que o aplicativo forneça informações personalizadas sobre suas estatísticas de saúde e treinamento pessoal.

A Samsung não é pioneira nesse tipo de dispositivos vestíveis no mercado. Anteriormente, mostramos dispositivos como o Oura Ring ou o Omni Ring da Kinegun, que oferecem funções interessantes de análise corporal para os usuários que desejam monitorar sua saúde e bem-estar.