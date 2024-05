Elon Musk previu quando a Inteligência Artificial será mais inteligente do que toda a humanidade

Elon Musk é uma figura que sempre manteve uma postura radical e extremamente cautelosa em relação aos sistemas de Inteligência Artificial (IA), apesar de seu passado estar intimamente ligado à OpenAI e ChatGPT, onde se poderia dizer que o herdeiro foi uma das pedras angulares na fundação deste projeto que agora parece estar moldando o rumo deste setor da indústria.

Os avanços mais recentes que vimos no modelo mais recente, apesar da demanda de Scarlett Johansson depois que sua voz foi plagiada, deixaram claro que a IA não só veio para ficar, mas também tem todo o potencial para mudar o curso da humanidade no curto prazo.

Movie Web Scarlett Johanson vs. ChatGPT

Na verdade, as estimativas mais conservadoras apontam que em poucos anos, antes do final da década, a Inteligência Artificial poderá ser mais inteligente do que qualquer ser humano. Mas Elon acredita que a evolução será muito maior.

Elon Musk fala: até 2029, a Inteligência Artificial será mais inteligente do que toda a humanidade junta

O visionário por trás de empresas como Tesla e SpaceX, há algumas semanas, voltou a acender os alarmes sobre o rápido avanço da Inteligência Artificial (IA). Em suas últimas declarações, alarmantes e escandalosas à primeira vista, mas relativamente factíveis, Musk assegura que a IA superará a inteligência de qualquer ser humano em um prazo máximo de dois anos, ou seja, até o ano de 2025.

Esta previsão, embora alarmante para alguns, não é nova. Musk já havia expressado sua preocupação com o potencial da IA no passado, chegando a compará-la com uma "arma nuclear". No entanto, desta vez, sua visão é compartilhada por outro futurista reconhecido: Ray Kurzweil, comentando um vídeo sobre ele:

Kurzweil, conhecido por suas previsões extremas sobre o futuro da tecnologia, concorda tecnicamente com Elon Musk nesta ideia de que a Inteligência Artificial superará a dos humanos em um futuro próximo.

Mas a diferença é que Kurzweil projeta, em um cálculo muito conservador, que esse momento de ultrapassagem pelas máquinas ocorreria no ano de 2029.

Enquanto Elon Musk leva as coisas a outro extremo, garantindo que até aquele ano, 2029, na realidade a IA terá superado a inteligência de toda a humanidade em conjunto, não apenas a de qualquer indivíduo.

O que significa para a humanidade o que Elon Musk propõe sobre a Inteligência Artificial

Exterminador Arnold Schwarzenegger

As implicações de a Inteligência Artificial superar a inteligência humana são complexas e até assustadoras para muitos. Alguns especialistas temem que isso possa levar a um cenário apocalíptico no qual as máquinas se tornem tão avançadas que superem o controle humano, o que poderia ter consequências terríveis para nossa espécie.

Apenas olhando algumas obras de ficção como Matrix ou Exterminador do Futuro, podemos ter uma ideia do que Elon Musk teme. No entanto, outros veem essa evolução como uma oportunidade para o progresso humano.

Qual dos dois lados está certo? Infelizmente, tudo indica que teremos que descobrir.