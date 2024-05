É demais? Revelam a imensa quantia que Elon Musk ganha por dirigir a Tesla

Em 2003, Elon Musk tornou-se CEO da Tesla, uma empresa que conquistou um lugar importante na indústria automotiva relacionada a energias sustentáveis. A empresa se propôs a criar veículos elétricos inovadores, e fez modelos como o Model S, que quebrou paradigmas em termos de desempenho e autonomia elétrica. No entanto, nem tudo são rosas para a empresa do também CEO da SpaceX. Polêmicas, processos por condições de trabalho hostis, controvérsias nas redes sociais e mais contribuíram para manchar a imagem deste projeto de Musk.

E agora não é exceção. Recentemente, uma coalizão de acionistas da Tesla Inc. questionou publicamente os ganhos de seu CEO, exigindo uma reconsideração de seus termos.

Quanto ganha Elon Musk por ser CEO da Tesla?

Por ser CEO da empresa que ele mesmo criou, Elon Musk ganha a considerável quantia de 56 bilhões de dólares. É por essa razão que a coalizão, liderada pelo Amalgamated Bank e pelo SOC Investment Group, juntamente com outros acionistas, argumentam que Musk não estaria realmente comprometido com a Tesla devido às suas múltiplas responsabilidades empresariais.

E não só isso. Além disso, o grupo instou a votar contra a reeleição de dois diretores na próxima reunião anual de acionistas, agendada para 13 de junho, numa tentativa de reformar a liderança da empresa.

Segundo informações divulgadas, o controverso pacote salarial foi inicialmente aprovado em 2018, e foi devido às compensações de Musk diante dos aumentos na capitalização de mercado da Tesla e ao cumprimento de objetivos operacionais. No entanto, apesar de ter cumprido essas metas, um juiz de Delaware revogou o acordo no início deste ano, alegando que os acionistas não foram adequadamente informados sobre aspectos significativos do mesmo.

Por isso e em resposta, a diretoria da Tesla anunciou que buscará ratificar novamente este pacote em apoio aos investidores, embora isso gere preocupações adicionais entre alguns acionistas sobre a capacidade de Musk para liderar a empresa a longo prazo com tantas distrações, como sua aquisição do Twitter (agora chamado de X), afirmando que isso afetou negativamente o desempenho da Tesla.

No entanto, este problema surge num momento bastante crítico para a Tesla, uma empresa cujas vendas perderam impulso e cujos resultados do primeiro trimestre foram decepcionantes de acordo com os padrões da indústria. Os acionistas estão alarmados com a falta de um CEO que se concentre exclusivamente no sucesso a longo prazo da empresa e buscam resolver isso o mais rápido possível.