Como usar o modo confidencial: a arma secreta do Gmail para proteger sua privacidade

O novo milênio trouxe consigo novas formas de nos comunicarmos, uma era muito mais tecnológica e novidades que conseguiram permanecer até os dias atuais. Um exemplo disso é o Gmail, o serviço de e-mail do Google que foi lançado em 2004 e rapidamente se destacou entre seus concorrentes com uma boa interface e 1GB de armazenamento. Claro que este e-mail também evoluiu ao longo dos anos, e duas décadas após sua criação, conta com outros serviços integrados do Google como o Google Drive, Google Fotos e Google Agenda.

O próprio Gmail, por sua vez, possui funções para personalizar sua caixa de entrada, formas eficientes de filtrar o spam e também um modo confidencial que se destaca como uma arma secreta; nem todos o conhecem e é realmente útil. Como funciona? Aqui explicamos para você.

Logo de Gmail Nova atualização

Como usar o modo confidencial do Gmail

Além dos irritantes e-mails de spam, o que geralmente entra em nossas caixas de entrada são informações sensíveis ou que podem incluir documentos importantes e que não queremos compartilhar com todas as pessoas. Por isso, hoje mais do que nunca, a privacidade e a segurança desempenham um papel fundamental em como nos conectamos com a tecnologia.

E para cuidar desse aspecto, existe o modo confidencial do Gmail. Qual é o objetivo? Permitir que os usuários enviem e-mails com medidas de proteção adicionais. Por exemplo, eles podem ser configurados para se autodestruírem após um determinado período de tempo, e durante esse período, não podem ser reenviados, copiados, impressos ou baixados.

Para ativar o modo confidencial no Gmail, basta abrir o redator e escrever o que deseja enviar. Em seguida, você deve ir ao ícone de cadeado com um relógio, localizado na parte inferior da janela de redação. Lá você pode definir uma data de expiração para a mensagem, que varia de um dia a cinco anos. Além disso, você pode adicionar uma senha que será enviada ao destinatário por mensagem de texto e que permitirá abrir o e-mail.

Esta última função é especialmente valorizada por aqueles que precisam compartilhar informações confidenciais, como documentos legais ou dados pessoais, garantindo que as informações compartilhadas não sejam acessíveis e não possam ser copiadas ou reenviadas sem permissão.

No entanto, vale ressaltar que o modo confidencial também está disponível no aplicativo do Gmail para dispositivos móveis. Para acessar, basta tocar no ícone dos três pontos durante a redação de um e-mail e selecionar 'Modo confidencial' no menu. Assim como na versão desktop, é possível ajustar a expiração e a segurança da mensagem.