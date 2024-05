Atualmente, existem milhões de pessoas que usam seu e-mail diariamente. Os dias em que a correspondência chegava pelas mãos de um carteiro ficaram para trás, pois agora os recibos e faturas podem ser solicitados por e-mail. Uma empresa que oferece esse serviço é o Google através do Gmail, seu serviço de e-mail que oferece dezenas de funções projetadas para melhorar a comunicação online.

Assim, no Gmail é possível organizar os emails de acordo com nossas preferências, personalizar o envio de emails agendando sua data e hora ou também configurar filtros importantes para emails indesejados, entre outras características. Além disso, o Gmail permite desfazer o envio de emails errados. Como fazer isso? Vamos revisar aqui.

Como cancelar o envio de e-mails no Gmail

Bem, além de todas as características e ferramentas que o Gmail nos oferece diariamente, também existem algumas funções ocultas. Um exemplo delas é poder gerenciar os e-mails com sua função de cancelamento de envio, fornecendo aos usuários um tempo adequado para se retratar de uma mensagem.

Claramente, esta é uma função especialmente útil quando precisamos reverter um e-mail para um destinatário errado ou com uma mensagem incorreta, e pode ser aproveitada após ter pressionado ‘Enviar’. Ao enviar um e-mail, o Gmail oferece uma breve janela de tempo em que você pode selecionar a opção ‘Desfazer’ que aparece no canto inferior esquerdo da interface. Ao clicar nesta opção, o e-mail não chegará ao destinatário, e você terá a oportunidade de modificá-lo ou excluí-lo definitivamente.

A esse respeito, o Gmail permite ajustar o tempo em que você pode cancelar o envio de um e-mail para 5, 10, 20 ou até mesmo 30 segundos, de acordo com suas necessidades. Como fazer isso? Basta ir para as configurações da conta e selecionar a opção ‘Desfazer envio’. Nos dispositivos Android e iOS, o processo é igualmente simples. Ao enviar um e-mail, uma opção ‘Desfazer’ aparece imediatamente após o envio, permitindo cancelar a ação com um simples clique.