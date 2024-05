Como a inteligência artificial impactará a humanidade? Bill Gates recomenda este livro

Bill Gates é um gênio em todos os sentidos. Recentemente contamos sobre sua nova faceta, onde ele deu uma pausa para escrever em seus Gates Notes uma recomendação de séries e filmes para seus seguidores. Entre essas recomendações, há uma que, na sua opinião, vai explodir sua mente, pois mostrará o impacto que a inteligência artificial terá na humanidade, como raça.

Não há dúvidas de que a inteligência artificial vai nos mudar para sempre. A tecnologia substituirá empregos, facilitará tarefas e até mesmo modificará a quantidade de vezes que nos movemos para fazer algo.

O bom Bill diz que um autor que ele gosta muito de ler teve a capacidade de prever todos esses eventos, em uma peça literária que Gates considera magistral.

O mínimo que Bill Gates faz é falar negativamente sobre a inteligência artificial. Na verdade, ele recomenda este livro porque acredita que o autor fala positivamente sobre como a tecnologia melhorará a educação.

Inteligencia artificial Livros

Este livro foi escrito por Sal Khan antes de sistemas como o ChatGPT explodirem, mas fala sobre esse tipo de avanço que a humanidade usará para aprender.

O livro chama-se Brave New Words (novas palavras corajosas) e foi descrito assim por Bill Gates.

"Sal, o fundador da Khan Academy, tem sido pioneiro no campo da tecnologia educacional muito antes do surgimento da inteligência artificial. Portanto, a visão que ele apresenta em Brave New Words sobre como a IA melhorará a educação está bem fundamentada. Sal afirma que a IA melhorará radicalmente tanto os resultados dos alunos quanto as experiências dos professores, e ajudará a garantir que todos tenham acesso a uma educação de alta qualidade. Ele está muito consciente de que a inovação teve apenas um impacto marginal na sala de aula até agora, mas apresenta argumentos convincentes de que a IA será diferente. Ninguém tem uma visão mais clara do futuro da educação do que Sal."

Neste link você pode encontrar o livro que Bill Gates está falando.