Assim você pode ativar o 'modo Bridgerton' no TikTok

Desde sua estreia na Netflix em dezembro de 2020, ‘Bridgerton’ tem sido um fenômeno global, redefinindo o gênero dos dramas de época e cativando milhões de espectadores com sua vibrante mistura de romance, intriga e sofisticação.

ANÚNCIO

A série rapidamente se tornou uma das mais vistas na plataforma, acumulando uma audiência massiva graças à sua produção impecável, um elenco diverso e carismático, e uma narrativa que combina o glamour da Regência com temas contemporâneos. Esta produção também se destaca por sua inclusão e foco em personagens femininas fortes, o que tem ressoado profundamente com o público moderno.

Embora inicialmente os fãs estivessem chateados com a decisão de Shonda Rhymes, showrunner da série, de alterar a ordem dos livros para contar primeiro a história de amor de Penelope Featherington e Colin Bridgerton que se origina do livro 'Romancing Mister Bridgerton', e ainda dividir a temporada em duas partes, acabaram finalmente aceitando que foi um grande acerto.

Esta adaptação dos romances de Julia Quinn não só conseguiu dominar as listas de visualização da Netflix, mas também influenciar significativamente outras plataformas, especialmente o TikTok.

Bridgerton 3 A temporada (Netflix)

Com o hype da temporada 3, a série se tornou uma tendência nessa plataforma, com usuários criando conteúdos únicos para informar, expressar opiniões ou divertir os outros através de danças e efeitos especiais. Com isso, Netflix e TikTok se uniram para criar o chamado "modo Bridgerton", que transformará suas tardes na plataforma em uma experiência completa.

O “modo Bridgerton” no TikTok refere-se a uma tendência inspirada na série de televisão “Bridgerton”. Para ativá-lo, basta criar vídeos que sigam o estilo e a estética da série, com trajes de época, música clássica e cenários luxuosos. É uma forma de se divertir e entrar no universo de “Bridgerton” através do TikTok.

Em 2020, e para comemorar os 100 anos de magia, a Disney enlouqueceu a todos com uma série de dinâmicas no TikTok das quais todos queriam fazer parte. Bastava digitar "Disney 100" no buscador para ser redirecionado para um site especial onde, semana após semana, você deveria cumprir uma série de desafios e missões para colecionar cartas dos personagens.

ANÚNCIO

É assim que, por várias semanas, Disney e TikTok trabalharam juntas para incentivar os usuários a postar conteúdo, usar áudios em tendência e compartilhar vídeos promocionais.

Viral BRIDGERTON

O sucesso foi tanto que agora parece que a Netflix está aplicando sua própria estratégia, aproveitando o lançamento da primeira parte de 'Bridgerton 3' e a espera pela segunda parte.

Para ativar preciso escrever “Bridgerton” na barra de pesquisa, o que te levará a um canal especial onde podes encontrar conteúdos exclusivos como trailers, entrevistas e segredos, bem como uma dinâmica para criar um quadro de perfil ao estilo de Penélope e Colin. Para isso, terá de completar um desafio especial, seguindo algumas instruções simples.

Você saberá que está no site correto quando sua tela adquirir um tom verde e uma abelha aparecer. No entanto, é importante notar que isso só funciona em dispositivos móveis, seja IOS ou Android.