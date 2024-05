Ainda está aproveitando o PS4? Estes são os problemas mais comuns e como resolvê-los

O PlayStation 4 (PS4) chegou ao mercado há 11 anos marcando um importante salto geracional na indústria de videogames. Principalmente, experimentou um significativo avanço em desempenho e gráficos em comparação com o PS3, o que permitiu aos desenvolvedores criar jogos com gráficos mais detalhados, animações mais fluidas e ambientes mais complexos.

Além disso, também trouxe consigo uma melhoria notável na experiência do usuário. O novo controle DualShock 4, com seu touchpad, botão Share e alto-falante integrado, proporcionou uma experiência mais interativa e social. Além disso, incorporou diversas funções adicionais que ampliaram as possibilidades de entretenimento. O console se tornou um centro de mídia, permitindo assistir filmes e programas de TV, ouvir música e navegar na web.

E tudo isso, sem considerar o Playstation VR.

Não é à toa que o PlayStation 4 continua sendo uma das consoles favoritas dos gamers, mesmo com o lançamento do PS5. No entanto, como qualquer dispositivo eletrônico, ele pode apresentar alguns problemas ao longo do tempo. Por isso, os rapazes do Digital Trends elaboraram um guia atualizado onde resumem os problemas mais comuns do console juntamente com suas soluções, para que você possa continuar desfrutando de seus jogos favoritos por muito mais tempo.

1. Luzes intermitentes:

Luz azul intermitente (também conhecida como tela azul da morte):

Problema: Este problema sério indica uma falha no hardware do console.

Solução: Entre em contato com o suporte técnico da PlayStation. Se o console estiver na garantia, a Sony poderá consertá-lo ou substituí-lo. Se estiver fora da garantia, o conserto pode ser caro.

Luz vermelha intermitente:

Problema: Sinal de superaquecimento do console.

Solução: Desligue o console e espere esfriar. Coloque o console em um local bem ventilado. Limpe as grades de ventilação para remover a poeira. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico da PlayStation.

2. Erros de conexão de rede

Problema: Os problemas de conexão à rede são comuns na PS4.

Solução: Altera a configuração do DNS. Atualiza o firmware do roteador. Desconecta e reconecta o roteador e o console. Esquece a rede Wi-Fi e conecte-se novamente.

3. Expulsão automática ou falha de discos

Problema: A unidade óptica do console não está funcionando corretamente.

Solução: Coloque o console na vertical. Expulse o disco manualmente. Realize um ciclo de ligar e desligar. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico da PlayStation.

4. Espaço de armazenamento insuficiente:

Problema: O console fica sem espaço para armazenar jogos e aplicativos.

Solução: Conecte um disco rígido externo USB ao console. Troque o disco rígido interno do PlayStation 4.

5. Leitura de discos e erros de aplicação:

Problema: Não consegue ler discos ou executar aplicativos corretamente.

Solução: Realize um ciclo de inicialização. Reinstale o jogo ou aplicativo. Reconstrua a base de dados do PS4. Instale as atualizações mais recentes do sistema e dos aplicativos. Inicialize o PS4 (apaga todos os dados e configurações).

6. Um jogo está travando o console:

Problema: Alguns jogos, como Anthem, podem travar o console.

Solução: Reinicie o console no modo seguro. Reconstrua a base de dados do PS4. Atualize o jogo para a última versão.

7. O ventilador está fazendo muito barulho:

Problema: O ventilador do console está fazendo um barulho excessivo.

Solução: Limpe o ventilador com ar comprimido. Eleve o console do chão. Dê espaço para o console para que o ar circule.

8. Os fones de ouvido não funcionam:

Problema: Não consegue ouvir o som através dos auscultadores.

Solução: Desconecte e reconecte os fones de ouvido. Configure as configurações de áudio no PS4. Limpe o plugue dos fones de ouvido.

Lembre-se, se o seu PS4 apresentar um problema grave, como a luz azul piscando, entre em contato com o suporte técnico da PlayStation antes de tentar consertá-lo por conta própria. Por outro lado, algumas soluções, como trocar o disco rígido interno, podem exigir algum conhecimento técnico. Se não tiver certeza de como fazer isso, procure a ajuda de um profissional.