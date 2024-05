A próxima tempestade solar está a caminho da Terra? Isso é o que os astrônomos explicam

O dia 10 de maio de 2024 é uma data que ficará marcada nos calendários astronômicos de toda a história da humanidade. Uma tempestade solar atingiu os escudos protetores da Terra e provocou auroras boreais e austrais em latitudes inéditas para o nosso planeta. Portanto, é normal nos perguntarmos: Quando será a próxima?

Vamos ter em mente que o que experimentamos há 13 dias foi a tempestade solar mais intensa em 20 anos. E as auroras boreais e austrais, em regiões como México, Chile, Itália, Espanha e mais alguns países, não eram vistas desde há 165 anos, com o chamado Evento Carrington.

Precisamos esperar todo esse tempo para ver outro evento similar? Os cientistas explicam que é imprevisível, embora se atrevam a dizer que as tempestades solares têm sido intensas nos últimos ciclos, então provavelmente veremos algo semelhante em breve.

Recentemente tivemos uma conversa com o astrônomo chileno Sebastián Campos, diretor do Observatório Galileo (Pisco Elqui). Ele nos contou que era muito difícil saber. O Sol está constantemente em uma tempestade. O que muda é a intensidade com que envia suas partículas para o restante do sistema planetário que orbita ao seu redor.

"É muito imprevisível saber com exatidão, sabemos que está dentro das possibilidades, mas não temos certeza de quando acontecerá novamente. A atividade solar e suas ejeções de massa coronal são um campo do qual ainda não se tem muito conhecimento. A possibilidade está lá, veremos o que acontece este ano", disse durante a conversa.

Vamos lembrar que este fenômeno que testemunhamos há 13 dias faz parte do ciclo solar 25, que começou em 2019 e estima-se que termine no próximo ano. A intensidade que experimentamos recentemente estava prevista para o final deste ano, mas a intensidade do comportamento do Sol a antecipou para o primeiro semestre de 2024.