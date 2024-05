Whatsapp: agora você pode personalizar a cor da bolha de chat

A Meta não descansa para tornar o maior aplicativo de mensagens de texto do mundo, Whatsapp, cada vez mais conveniente para seus 2 bilhões de usuários. Toda semana, em sua versão Beta, trabalha para fornecer ferramentas e ações aos internautas, algumas permanecem, outras simplesmente são descartadas com base no feedback recebido. Na semana passada, algumas opções bastante atraentes foram adicionadas.

ANÚNCIO

Muitas boas notícias surgiram na semana passada. Uma delas é direcionada a todos que têm iPhone, pois para a versão iOS, a plataforma de comunicação está trabalhando para que agora os usuários possam alterar a cor das bolhas de chat. Por enquanto, está na versão beta 24.10.10.71. Parece que a personalização veio para ficar. Foi assim que informou o portal Wabetainfo, dedicado às novidades do Whatsapp.

No entanto, por enquanto, é possível que esta versão beta não esteja disponível para todos os avaliadores, destaca o portal: "É possível que estejam sendo implementadas gradualmente para os usuários. Se você não consegue acessar uma determinada função, precisará aguardar uma atualização futura".

Outra novidade com a qual o Whatsapp surpreenderia para iOS é que, com a versão beta 24.10.10.74, alguns usuários poderiam compartilhar vídeos de até um minuto de duração em seus status. Enquanto para os Macs, é possível que agora as videochamadas em grupo tenham capacidade para até 32 pessoas.

Para os usuários do Android, "uma função de chats bloqueados para dispositivos vinculados está sendo implementada", acrescentou o portal. Além disso, em 22 de maio, foi informado que estão desenvolvendo a possibilidade de mencionar contatos nos status. "Esta função está em desenvolvimento, portanto, ainda não está pronta para os testadores beta, mas é possível descobrir uma prévia neste artigo", acrescentou o Wabetainfo.

No entanto, isso abre a possibilidade de que, cada vez mais, a plataforma de mensagens se relacione com os outros produtos do Meta, como o Instagram e o Facebook, com essas mudanças em vista. É claro que a interação será cada vez maior e é muito provável que também possa ser monetizada ou usada de forma muito eficaz para o WhatsApp Business.

Wabeta destacou: “Garantirá que as atualizações importantes cheguem rapidamente aos contatos previstos, pois receberão notificações sobre as menções, o que aumentará a participação e a capacidade de resposta. Além disso, acreditamos que manter a privacidade dessas menções protege a confidencialidade do usuário, pois apenas os contatos mencionados estarão cientes de sua menção”.

Agora, todos os usuários já puderam perceber que não é mais possível capturar a imagem de perfil de nenhum usuário, algo que inicialmente estava disponível apenas para aqueles que possuíam dispositivos com sistema operacional iOS.