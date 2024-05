Telescópio espacial decifra o curioso caso do exoplaneta que estava inflado como um balão

O exoplaneta WASP-107 b é uma das muitas maravilhas exploradas pelo Telescópio Espacial James Webb. No final do ano passado, este impressionante observatório estelar conseguiu observar diretamente os elementos de sua atmosfera e encontrou a presença de vapor d’água, óxido de enxofre e nuvens de areia de silicato.

Todos esses elementos têm sido estudados por cientistas e especialistas no assunto, pois descobriram que o exoplaneta, localizado a cerca de 200 anos-luz da Terra, estava muito inflado, a ponto de ser classificado como um gigante maciço, mas muito leve para o imponente raio que possuía.

Embora este efeito não seja inédito nem exclusivo deste mundo, na verdade existem outros semelhantes em diferentes pontos do Universo, a amplitude do olhar do 'James Webb' foi aproveitada por uma equipe de cientistas para decifrar os motivos desse fenômeno que está se tornando cada vez mais aparente no cosmos.

Um relatório da NASA indica que os primeiros dados mostram surpreendentemente pouco metano na atmosfera do planeta. Isso significa que o interior de WASP-107 b deve estar significativamente mais quente e o núcleo muito mais massivo do que estimado anteriormente.

Então, acredita-se que a temperatura inesperadamente alta seja resultado do aquecimento das marés causado pela órbita ligeiramente não circular do planeta, e pode explicar como este mundo pode inflar tanto sem recorrer a teorias extremas sobre como se formou.

Com base no seu raio, massa, idade e temperatura interna suposta, pensávamos que WASP-107 b tinha um núcleo rochoso muito pequeno rodeado por uma enorme massa de hidrogênio e hélio. No entanto, era difícil entender como um núcleo tão pequeno poderia absorver tanto gás e depois não crescer até se tornar um planeta com a massa de Júpiter”, disse Luis Welbanks, da Universidade Estadual do Arizona (ASU), autor principal de um artigo publicado na Nature.

A lógica diz que se o exoplaneta tivesse mais massa no núcleo, a atmosfera teria contraído à medida que a superfície se arrefecia. Mas os cientistas estão impressionados com os arrefecimentos, porque o WASP-107 b está praticamente ao lado da sua estrela maciça, mas com temperaturas semelhantes às de Neptuno (um planeta distante do nosso Sol).

"O WASP-107 b é um alvo muito interessante para o Webb porque é significativamente mais frio e tem uma massa mais semelhante à de Netuno do que muitos dos outros planetas de baixa densidade, os Júpiter quentes, que temos estado a estudar. Como resultado, deveríamos ser capazes de detetar metano e outras moléculas que possam fornecer informações sobre a sua química e dinâmica interna que não podemos obter de um planeta mais quente", acrescentou David Sing da Universidade Johns Hopkins (JHU), autor principal de outro estudo paralelo também publicado na Nature.

Os especialistas descobriram que planetas como o WASP-107 b não precisaram se formar de maneira estranha, com um núcleo super pequeno e um enorme envoltório gasoso.