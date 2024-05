Solitaire da Microsoft: quantas versões deste jogo de cartas existem e quais você se lembra?

A Microsoft celebrou com pompa e circunstância o 34º aniversário de um de seus jogos de vídeo mais famosos em toda a sua história: Microsoft Solitaire, Klondike Solitaire ou simplesmente Solitaire. Todos nós que crescemos na década de 90 e vimos o primeiro PC chegar em casa desfrutamos por horas deste simples, mas divertido jogo de cartas digital.

ANÚNCIO

Começou em 1990 com a versão do Windows 3.0 e continua até hoje com o Windows 11. Além disso, agora evoluiu para os aplicativos de celulares com versões móveis interessantes que destacam o melhor de sua essência.

Com o passar dos anos, claramente perdeu terreno em comparação com outras formas de entretenimento nas telas. No entanto, mais de 30 mil pessoas ainda o jogam atualmente no PC e o aplicativo da Google Play Store tem mais de 10 mil downloads.

O jogo teve poucas atualizações devido a ser um simples entretenimento de cartas. No entanto, foram adicionadas modificações que permitem escolher a dificuldade e algumas outras modalidades.

O Microsoft Solitaire (Solitário) foi instalado na versão do Windows 3.0 com um único propósito: ensinar o uso do Mouse. Ao executar funções do jogo, o Mouse era utilizado para ações que ainda são aplicadas atualmente. Arrastar, soltar, clique direito e duplo clique.

O desenvolvimento do jogo para PC foi liderado por um estagiário da empresa chamado Wes Cherry. Enquanto o design das cartas foi feito por Susan Kare. O jogo foi desenvolvido em 1989, mas incluído nos sistemas um ano depois.

Desde então, os criadores da Microsoft têm se esforçado ao máximo, oferecendo diferentes versões que melhoram a interação com os usuários.

ANÚNCIO

Versões de Solitaire

A primeira versão do Solitaire estava nos sistemas operacionais do Windows até 2012, quando adicionaram os bem-sucedidos Spider, FreeCell, Pyramid e TriPeaks. Nossa favorita era claramente a clássica e a Spider.

Atualmente, o Solitaire está disponível em 65 idiomas diferentes e é jogado em mais de 200 países. É uma espécie de aplicativo histórico com o selo da Microsoft. Em 2019, ele entrou para o Hall da Fama dos videogames.