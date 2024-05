Existe mar em Plutão? Cientistas encontraram novas evidências

Plutão tem sido por muito tempo um mistério para os cientistas. Desde sua descoberta em 1930, este pequeno mundo gelado tem cativado a imaginação e desafiado nossa compreensão do cosmos. Sua distância da Terra significa que a luz solar leva cerca de quatro anos e meio para chegar até nós, o que dificulta seu estudo.

Este corpo celeste tem uma série de características que o distinguem de outros planetas em nosso sistema solar, como uma órbita muito elíptica, o que significa que sua distância ao Sol varia muito ao longo de seu ano; uma superfície composta principalmente de nitrogênio congelado, metano e monóxido de carbono; e uma atmosfera bastante tênue, composta de nitrogênio.

Apesar da distância, uma equipe de cientistas usou modelos matemáticos para analisar as rachaduras e protuberâncias observadas na bacia Sputnik de Plutão pela missão New Horizons da NASA. Suas descobertas, publicadas na revista Icarus, apoiam a existência de um oceano em grande profundidade neste planeta anão.

A bacia Sputnik: um lugar marcado pela colisão

A bacia Sputnik foi o cenário de uma colisão de meteoritos há bilhões de anos. Os cálculos feitos por Patrick McGovern do Instituto Lunar e Planetário (LPI) e Alex Nguyen, estudante de doutorado na Universidade de Washington em St. Louis, sugerem que o oceano nesta área está sob uma camada de gelo de água com espessura entre 40 e 80 quilômetros. Essa camada de gelo atua como um manto protetor, evitando que o oceano interior congele.

Com base nas fraturas presentes no gelo superficial, os pesquisadores também estimaram a provável densidade ou salinidade do oceano. Seus cálculos indicam que o oceano de Plutão é, no máximo, 8% mais denso do que a água do mar da Terra.

De acordo com Nguyen, esse nível de densidade explica a abundância de fraturas observadas na superfície. Se o oceano fosse significativamente menos denso, a camada de gelo entraria em colapso, gerando muito mais fraturas do que as observadas. Por outro lado, se o oceano fosse muito mais denso, haveria menos fraturas. "Estimamos uma espécie de zona de Cachinhos Dourados onde a densidade e a espessura da crosta estão corretas", afirmou Nguyen em um comunicado.

Um desafio para as suposições anteriores

Durante muitos anos, os cientistas planetários assumiram que Plutão não poderia abrigar um oceano devido às suas baixas temperaturas superficiais, que rondam os -220°C. A essas temperaturas, até mesmo gases como nitrogênio e metano congelam, o que tornava improvável a existência de água líquida.

"Plutão é um corpo pequeno", disse Nguyen. "Deveria ter perdido quase todo o seu calor pouco depois de se formar, então os cálculos básicos sugeririam que está congelado até o seu núcleo".

No entanto, após a sonda New Horizons da NASA sobrevoar Plutão, vários cientistas proeminentes reuniram evidências que sugerem que este planeta anão provavelmente abriga um oceano de água líquida abaixo do gelo. Essa inferência é baseada em várias provas, incluindo a presença de criovulcões em Plutão que expelem gelo e vapor de água.

Embora ainda haja algum debate a respeito, "agora é geralmente aceito que Plutão tem um oceano", afirmou Nguyen.

A descoberta de um oceano em Plutão não é apenas um marco na exploração deste planeta anão, mas também amplia nossa compreensão da diversidade de mundos que existem em nosso Sistema Solar. Esta descoberta nos lembra que mesmo nos lugares mais frios e remotos, a possibilidade de encontrar água líquida e, potencialmente, vida, ainda é real.