Equipe Copilot: em que consiste a nova ‘secretária’ com inteligência artificial da Microsoft?

Em 2017, a Microsoft decidiu lançar Teams, uma plataforma de colaboração que rapidamente se tornou uma ferramenta muito útil para realizar trabalho em equipe online, posição que durante a Pandemia do Covid-19 aumentou consideravelmente. Esta plataforma permite chats, videochamadas, compartilhamento de arquivos e colaboração em tempo real, tudo em um mesmo ecossistema chamado Microsoft 365. A novidade? Foi anunciada a inclusão de inteligência artificial.

ANÚNCIO

Aproveitando o Microsoft Build 2024, a empresa fundada por Bill Gates e liderada por Satya Nadella apresentou oficialmente Team Copilot, sua nova estratégia para potencializar seu assistente de inteligência artificial dentro do Microsoft Teams.

O que é o Team Copilot?

Os rumores revelaram uma série de novas funcionalidades que buscam ampliar as habilidades já conhecidas do Copilot, a IA da Microsoft. Seu objetivo? Fazer com que esta tecnologia funcione como mais um membro da equipe, capaz de participar e contribuir com respostas aos assistentes.

Desta forma, de acordo com a empresa de tecnologia, o Team Copilot permitirá atribuir tarefas ou até mesmo responsabilidades ao Copilot, transformando a rotina das pessoas que preferem o Microsoft 365 com o objetivo de melhorar sua produtividade e otimizar a gestão do tempo em equipe por meio da automatização de tarefas administrativas.

Por exemplo, em reuniões, o Team Copilot poderá gerenciar agendas, tomar notas automaticamente e responder a consultas em tempo real. Integrado com o Microsoft Planner, também permitirá uma gestão de projetos mais fluida: poderá automatizar a criação e atribuição de tarefas e o acompanhamento de prazos.

Além do Team Copilot, a Microsoft anunciou a disponibilidade do GPT-4o e a introdução do modelo Phi-3-vision no Azure, destacando seu benefício na integração de imagens e texto para respostas automatizadas em diversas áreas.

“No último ano, criamos o Microsoft Copilot e lançamos mais de 150 atualizações, e também desenvolvemos a pilha do Copilot, que leva em consideração tudo o que aprendemos até agora e permite aos desenvolvedores criar seus próprios copilotos”, disse a Microsoft sobre o assunto.

Embora a Microsoft ainda não tenha anunciado uma data de lançamento para o Team Copilot, espera-se que seja integrado de forma progressiva em nível global. Sem dúvida, será um grande investimento por parte da empresa de Gates para liderar a competitiva indústria de IA, e em breve poderemos conhecer seu impacto real.