Desenvolver vacas menos flatulentas poderia ajudar a combater as mudanças climáticas

As vacas são uma das principais fontes produtoras de metano a nível mundial devido aos seus gases e arrotos, mas uma pesquisa recente sugere criar uma versão desses animais que sejam menos flatulentos e talvez arrotem menos.

ANÚNCIO

"A pecuária é uma das principais fontes de emissão de metano, um gás de efeito estufa relativamente potente que contribui para o aquecimento global. Para se ter uma ideia de sua extensão, basta imaginar que, se as vacas formassem um país, seria o terceiro em emissões de gases de efeito estufa", lê-se em um relatório da ONU Meio Ambiente.

Enquanto uma investigação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e da Coalizão Clima e Ar Limpo adverte que o metano é o principal contribuinte para a formação de ozônio ao nível do solo, um poluente atmosférico perigoso, cuja exposição causa 1 milhão de mortes prematuras a cada ano.

O metano também é um poderoso gás de efeito estufa. Durante um período de 20 anos, sua capacidade de aquecimento é 80 vezes mais potente que a do dióxido de carbono. Além disso, é responsável por aproximadamente 30% do aquecimento global desde a época pré-industrial.

"Este estudo delineia várias estratégias potenciais que são práticas, rentáveis e cientificamente respaldadas para ajudar a informar os esforços dos responsáveis políticos locais e internacionais para reduzir o impacto das mudanças climáticas." — Dora Marinova, coautora do estudo e professora de Sustentabilidade na Universidade de Curtin.

Para combater esse problema, um estudo da Universidade de Curtin, na Austrália, revelou que a criação de vacas menos flatulentas e a recuperação de terras agrícolas poderiam reduzir significativamente os crescentes níveis de emissão de metano, que desempenha um papel considerável nas mudanças climáticas.

Para encontrar soluções, pesquisadores do Instituto de Políticas de Sustentabilidade da Universidade de Curtin analisaram 27 publicações acadêmicas e identificaram dezenas de possíveis estratégias para reduzir as emissões de metano nos setores bovino e lácteo da Austrália.

Merideth Kelliher, formada no mestrado da Universidade de Curtin e autora principal do estudo, afirmou que havia muito espaço para melhorias ao modificar as operações nos setores lácteo e bovino: “Por exemplo, alterar os objetivos de reprodução pode reduzir permanentemente a produção de metano”, explicou.

ANÚNCIO

Os estudos citados na pesquisa demonstraram que o gado de baixas emissões possui características genéticas hereditárias que podem reduzir significativamente a produção de metano se forem incluídas nos objetivos nacionais de reprodução.

Quais outras opções existem para reduzir as emissões de metano?

Além da seleção genética, Merideth Kelliher diz que existem outras opções para reduzir o metano, incluindo medidas do lado da oferta e da demanda.

*Do lado da demanda, os pecuaristas podem:

- Reconverter terras agrícolas em habitats naturais.

-Criar seletivamente vacas com menos emissões.

-Aumentar a proporção de grãos/feno na ração.

- Complementar a ração com inibidores de metano como algas marinhas, farinha de semente de tremoço, nitratos, etc.

- Alterar a produção para proteínas celulares ou carnes híbridas.

*Do lado da oferta, os consumidores podem:

-Aumentar o consumo de produtos vegetais, o que reduziria as atividades de criação.

- Reduzir o consumo de carne e produtos lácteos (flexitarianismo).

Os governos podem incentivar pecuaristas e consumidores a reduzir as emissões através de incentivos econômicos, como:

- Definir o preço do carbono para incentivar a restauração do habitat e a seleção de vacas com baixas emissões.

-Atribuir um valor econômico negativo à produção de metano nas normas nacionais de criação.

-Incentivar as mudanças na produção em direção à proteína celular, à fermentação de precisão e/ou ao agroturismo.

4 perguntas para Merideth Kelliher

Formada em mestrado da Universidade de Curtin e autora principal do estudo

P: Quanto as vacas contribuem para as emissões de metano?

- As vacas leiteiras podem produzir até 466 g de metano por dia, dependendo do clima, localização, genética e alimentação consumida (Mananilla-Pech et al. 2021).

Os setores bovino e lácteo contribuem significativamente para as emissões de gases de efeito estufa, sendo responsáveis por 44% de todas as fontes de metano em todo o mundo. (Gerber et al., 2013; Mayes, 2016, Eventos de Mudanças Climáticas da ONU 2023).

Prevê-se que essas emissões aumentem, uma vez que se prevê que a produção mundial de carne bovina e laticínios aumente 6% em 2031, impulsionada pela demanda dos consumidores decorrente do crescimento populacional e das tendências dietéticas (FAO 2022).

P: Como o sistema alimentar gera fontes importantes de metano?

- Os animais ruminantes (ou seja, vacas, ovelhas e cabras) são as principais fontes de emissões de metano no sistema alimentar, principalmente através da fermentação entérica, com algumas emissões geradas pela produção de esterco. A produção de fertilizantes requer gás natural (95% de metano) e os resíduos alimentares também contribuem para as emissões de metano nos aterros sanitários, uma vez que os materiais orgânicos se decompõem rapidamente, liberando metano como subproduto.

O IPCC calculou que entre 21% e 37% do total das emissões globais de gases de efeito estufa são atribuídas às atividades atuais relacionadas à alimentação, como agricultura, mudança de uso da terra, armazenamento, transporte, embalagem, processamento, varejo e consumo (IPCC, 2019). A contribuição do sistema alimentar seria ainda maior se o metano associado à pecuária e aos fertilizantes fosse estimado ao longo do período de 20 anos relevante para o metano, o que tornaria o sistema alimentar o setor mundial com maior impacto sobre a mudança climática, de longe (Marinova e Bogueva, 2022).

P: O que é uma vaca com menos gases e como isso pode ser criado?

O metano é um subproduto dos processos digestivos das vacas, por isso foi demonstrado que a criação cruzada de vacas menos gasosas com maior eficiência na utilização de energia metabólica ou capacidade de processar melhor os alimentos é geneticamente herdável. Isso pode ser uma solução permanente para as emissões de metano, através da seleção de características genéticas para vacas de baixas emissões.

P: Você poderia falar sobre como o gado de baixas emissões possui características genéticas hereditárias que podem reduzir significativamente a produção de metano?

A genética do hospedeiro pode explicar até 40% da variabilidade na produção de carne e leite, e pesquisas têm sido realizadas sobre a produção de metano no rúmen para entender a complexa relação entre o alimento consumido, a genética do hospedeiro e o microbioma.

No entanto, o microbioma ainda está em fase de compreensão e são necessárias mais pesquisas genéticas para especificar as interações exatas dos traços complexos associados à produção de metano, que são influenciados pelos micróbios do rúmen, genética do hospedeiro e fatores ambientais.

As pesquisas recentes incluem trabalhos para identificar marcadores microbianos associados às emissões de metano e explorar o papel da genética do hospedeiro, como que característica, interação ou abundância relativa de famílias específicas de bactérias podem ser responsáveis pela produção de metano através da sequenciação metagenômica shotgun de RNA. Alguns pesquisadores defendem a sequenciação genética de todo o microbioma do rúmen para desenvolver estratégias alimentares e dietéticas eficazes para reduzir o metano.