Deadpool e Wolverine brindam com cervejas pelo sucesso de seu último filme

Ainda faltam dois meses para o lançamento da terceira parcela do anti-herói mais aclamado da tela grande, Deadpool vs Wolverine. Nesta nova história, o mercenário mutante retorna ao lado de um Logan aposentado para combater o passado que ressurgiu para trazer problemas a ambos.

O primeiro teaser, lançado há três meses, mostra um Wade Wilson em uma fase de cidadão comum, desfrutando dos prazeres de uma pessoa normal, até que um grupo de paramilitares interrompe para apresentar um enigmático contratempo que mais uma vez muda sua vida.

A partir deste momento, é oferecida a oportunidade de salvar a humanidade e começa uma corrida contra o tempo cheia de massacre, lutas e combates armados para se tornar um herói de verdade, com a ajuda de novos e antigos personagens da trilogia.

Um momento para desfrutar

No entanto, com o último videoclipe lançado, pode-se ver que nem tudo é violência na vida do anti-herói. Durante o material audiovisual, pode-se apreciar como um Wolverine furioso se aproxima do mercenário com a clara intenção de atacá-lo com suas garras de adamantium.

Para surpresa de todos, as armas do exoesqueleto do super-herói não podem ser liberadas para iniciar a batalha. Neste momento, Deadpool revela que usou parte de seu material orgânico para criar a nova Heineken Silver, uma cerveja ultra com um sabor mais suave e menos amargo. Com apenas 3,2g de carboidratos e 95 calorias.

Assim começa uma história de amizade entre esses dois personagens que se unirão para combater Sabertooth, Sapo e Cassandra Nova, embora certamente não da maneira mais ética possível.

"Uma coisa em que Deadpool e Wolverine concordamos é que Sapo não é o mutante favorito de ninguém e outra coisa em que também concordamos é que estamos felizes em entrar no Universo Cinematográfico da Marvel com a Heineken. Nada ajuda a passar os longos e confusos dias no multiverso como o sabor ultraleve e refrescante da Heineken Silver." — Ryan Reynolds e Hugh Jackman

Esta colaboração incluirá uma emocionante e nova campanha estrelada pelos astros do filme Ryan Reynolds (Deadpool) e Hugh Jackman (Wolverine), onde os fãs verão como a bebida ultra suave é o elemento perfeito para ajudar a resolver a amargura entre os super-heróis.

Está planejado também lançar um anúncio de televisão, promoções em lojas, assim como divulgação em meios digitais e redes sociais. Além disso, será realizada uma dinâmica para ganhar prêmios colecionáveis com temática do filme e da marca.