Assédio e ameaças: a história do ex-funcionário da Tesla que conquistou o ódio de Elon Musk

Não é surpresa para ninguém que Elon Musk, o magnata CEO de empresas como SpaceX ou Tesla, é uma das personalidades mais nefastas da atualidade. Por um lado, destaca-se a sua herança, que se reflete em sua incrível fortuna, por outro lado, também é conhecido por não se conter em seus comentários, muitas vezes equivocados ou tendenciosos de acordo com suas próprias crenças. Esse traço de sua personalidade já lhe causou vários problemas, incluindo problemas com os trabalhadores da Tesla, a gigante dos carros elétricos que de tempos em tempos é notícia por problemas internos em suas fábricas.

Um exemplo disso são as acusacões de condições de trabalho inseguras em Fremont, Califórnia,, onde foram relatados vários casos de lesões no trabalho e questionamentos sobre as práticas de segurança. Ou ainda o caso de Lukasz Krupski, um ex-funcionário da Tesla na Noruega, que passou de herói a vilão para a empresa.

Lukasz Krupski: o inimigo de Elon Musk

“Parabéns por salvar o dia!”, Musk escreveu em um e-mail para Lukasz Krupski depois de ter salvado o centro de exposições da Tesla em Oslo de um incêndio. Tudo começou em 2019, quando ocorreu o incidente em que um ponto de carga mal manipulado pegou fogo, e o funcionário agiu rapidamente para extinguir o incêndio. Uma façanha significativa que inicialmente lhe rendeu o título de herói dentro da empresa de carros elétricos.

No entanto, apesar das felicitações iniciais, a denúncia subsequente sobre a falta de medidas de segurança - como a inexistência de extintores disponíveis - resultou em um tratamento hostil por parte de seus colegas e superiores. E não foi um simples tratamento: conforme declarou posteriormente, acabou trabalhando no porão e foi ameaçado por um colega que afirmava que o atacaria com uma chave de fenda.

Assim passou o tempo, e depois de anos de assédio e com a saúde mental deteriorada, Krupski foi demitido em 2022 por supostos maus comportamentos e má gestão do tempo.

Tesla Motors Robô na fábrica da Tesla

A batalha midiática

Claro que isso não acabou aqui. Após sua demissão, Krupski decidiu tornar públicas as falhas da empresa, acessando dados confidenciais da plataforma interna da Tesla sem a necessidade de hackers. Essa história se tornou pública no final de 2023, quando o ex-funcionário decidiu contar sua verdade para o The New York Times.

Foi assim que teve acesso a 100 GB de dados confidenciais da Tesla e vazou mais de 23 mil documentos, incluindo milhares de reclamações de clientes sobre o sistema Autopilot FSD, por meio de meios como o jornal alemão Handelsblatt.

As reclamações incluíam problemas como aceleração repentina, deficiências na frenagem e frenagens fantasmas, o que resultou em várias investigações por violações da lei de proteção de dados na Europa e nos EUA. Além disso, contribuíram para a NHTSA obrigar a Tesla a revisar mais de 360 mil veículos elétricos por supostos problemas com o Autopilot.

Em resposta, a Tesla tomou medidas legais para evitar mais vazamentos e pediu a um tribunal na Noruega que não permita novos vazamentos por parte do ex-trabalhador.

Enquanto isso, com o apoio da NHTSA e de outros ativistas, Krupski planeja processar a Tesla pelos danos físicos e psicológicos sofridos, tornando-se uma das poucas pessoas na história a decidir enfrentar uma das empresas mais influentes do mundo. Será que ele conseguirá vencer? Esta história está em desenvolvimento.